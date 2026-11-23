City - Napoli. Allegri: "Gara difficile: servirà anche un po' di fortuna" "De Bruyne via a Gennaio? il 20 dicembre parleremo con la società"

Alla vigilia della sfida dell’Etihad Stadium valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League, Massimiliano Allegri ha affrontato in conferenza stampa i principali temi legati al match contro il Manchester City di Enzo Maresca, alla classifica europea del Napoli, alla situazione dell’infermeria e al futuro di Kevin De Bruyne.

Classifica e replica a Maresca: “Con 6 punti non saremmo qualificati”

Sul piano europeo, l’allenatore azzurro ha richiamato tutti a una lettura matematica della situazione, rispondendo anche alle parole di Enzo Maresca sul cosiddetto pianto degli italiani:

“Le parole di Maresca sul pianto degli italiani? Ho detto che non è decisiva la partita perché matematicamente è così. Anche se vincessimo, con 6 punti non saremmo qualificati. Abbiamo solo tre punti, servono tre vittorie per essere certi”.

Allegri ha sottolineato il peso del bottino attuale e le difficoltà insite nella trasferta di Manchester, chiedendo lucidità tecnica e gestione dei momenti senza palla:

“Dovevamo avere qualche punto in più ma in queste partite serve anche un po’ di fortuna. Sappiamo le difficoltà della gara perché giochiamo contro una delle formazioni più forti del mondo. Ci vorrà una partita di ottima tecnica quando abbiamo la palla, quando non ce l’abbiamo dobbiamo gestire bene. Ma queste grandi partite si preparano da sole”.

L’obiettivo immediato è concentrarsi sulla gara europea per poi tornare a spingere in campionato, dove il tecnico ha ammesso che la squadra è ancora indietro, ribadendo che una sconfitta non pregiudicherebbe il cammino complessivo ma che un risultato positivo sarebbe meraviglioso.

Infermeria e gestione del gruppo

Sul fronte degli infortuni, Allegri ha fatto il punto sui recuperi e sulle assenze, invitando ad adattarsi alle difficoltà che riguardano molte squadre europee:

“Abbiamo dei giocatori che stanno recuperando. Lang e Anguissa stanno bene. Di Lorenzo e Badiashile torneranno per il Lecce. Marianucci e Favasuli non sono in lista. In giro per l’Europa ci sono tanti infortunati. Bisogna fare di necessità virtù”.

In vista dell’impegno all’Etihad, il tecnico ha chiesto ai suoi di interpretare la gara con spirito collettivo, richiamando anche il valore di giocare in certi palcoscenici dopo aver allenato in Italia Juventus, Milan, Napoli e Cagliari.

Il futuro di De Bruyne e il confronto del 20 dicembre

Non è mancata una domanda sul futuro di Kevin De Bruyne e sull’eventualità di perderlo. Allegri ha rinviato ogni valutazione approfondita a dopo la sosta e al confronto diretto con la società:

“Se temo di perdere De Bruyne? Non ci ho parlato perché siamo in piena fase di stagione e poi giocheremo anche in Coppa Italia. Dopo la sosta si faranno delle valutazioni. Poi dipenderà anche dalla volontà di alcuni calciatori. Il 20 dicembre, quando avremo già giocato con l’Atalanta, parleremo con la società e valuteremo quello che ci sarà da fare a gennaio”.