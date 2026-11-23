De Bruyne: "Via da Napoli? Poco da dire. Spiace per articoli su mia famiglia" Il belga: "Sto dando il 400 per cento in questa stagione"

Non è una semplice vigilia per Kevin De Bruyne, che alla vigilia della sfida contro il suo passato, il Manchester City, ha parlato in conferenza stampa toccando il tema del ritorno all’Etihad Stadium, il futuro al Napoli e le polemiche mediatiche.

Lo sfogo sulla vita privata

Sul caso nato attorno a un’intervista della moglie, De Bruyne ha detto: “A essere onesto sono abbastanza dispiaciuto. Se andate a leggere l’articolo originale — che voi non avete letto — capirete davvero quello che lei ha detto. Io ero fuori in Belgio, poi si sono dette tante cose e ci sono state brutte reazioni nei confronti di mia moglie. Ho visto persino pubblicate nella stampa delle foto di casa mia, il che non va affatto bene. So che alcuni giornalisti in Italia hanno creato questa situazione e non so perché. Voi non conoscete la mia vita privata e non avete il diritto di esprimervi sulla mia vita privata: è stata una situazione davvero sgradevole per me e per mia moglie”.

Il nodo futuro al Napoli

Sulle voci relative a un possibile addio a fine stagione, il centrocampista belga ha dichiarato: “Posso dire ben poco a questo punto. Ho giocato al 400% fino ad ora. Non ho più 20 anni, ne ho quasi 36, quindi ci sono tante cose da prendere in considerazione. In questo momento c’è ben poco da aggiungere: sto giocando bene e sto cercando di aiutare la squadra a ottenere risultati. Non sono mancate le sfide quest’anno e sono successe tante cose”.

La duttilità tattica

Sulla propria posizione in campo nel sistema del Napoli, ha spiegato: “Nella mia carriera ho giocato in tanti ruoli e ho cambiato spesso posizione. Per me il ruolo nel calcio è sempre dinamico: gioco in base alle sensazioni che provo in campo, dove trovo gli spazi giusti e dove credo di poter essere più pericoloso. Penso di star giocando bene quest’anno, quindi poco importa il dove”.