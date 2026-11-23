Napoli Futsal, si separano le strade con mister Angelini: la nota del club «Oggi si interrompe il nostro percorso professionale. Resta l'amicizia», ha detto il Presidente

Il Napoli Futsal ha comunicato che Gianfranco Angelini ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di allenatore della prima squadra. La società, preso atto della volontà del tecnico e dopo un confronto nel corso del quale ha cercato di convincerlo a riconsiderare la propria decisione, ha infine accettato la sua scelta, risultata irrevocabile.

Napoli Futsal: il messaggio del Presidente Perugino

«La cosa che più mi preme dire oggi è che, nel percorso fatto insieme, io e Ciccio abbiamo costruito un rapporto solido, fatto di lealtà e di stima reciproca. La mia famiglia ha avuto la fortuna di conoscere un professionista esemplare, un uomo vero, di altri tempi, che ha dato anima e corpo a questo progetto senza mai risparmiarsi. Di questo la famiglia Perugino gli sarà sempre grata», ha dichiarato il Presidente del Napoli Futsal Serafino Perugino.

«Lo dico con convinzione, perché quello che abbiamo costruito insieme va oltre i risultati sportivi. Ciccio è parte del percorso di crescita del Napoli. Il suo contributo resta e, per le cose che avremmo potuto fare meglio, le responsabilità sono di tutti, a partire da me. Oggi si interrompe il nostro percorso professionale. Resta l’amicizia, resta la stima e resta tutto il valore del rapporto umano che abbiamo costruito. Per me e per la mia famiglia questo conta più di ogni altra cosa. Un grande abbraccio ad un grande uomo. Grazie, Ciccio».