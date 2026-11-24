Napoli città più giovane, ma le nuove generazioni se ne vanno Il paradosso: aumenta l'occupazione, ma restano precarietà e stipendi bassi

Napoli resta la città più giovane d’Italia, ma il suo scettro scricchiola sotto il peso di una lunga emorragia demografica. È questa la fotografia in chiaroscuro scattata dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio sui Giovani del Comune, coordinato dal docente Gaetano Vecchione e presentato nella "Casa della socialità" di via Menziger. La metropoli partenopea appare oggi come una città sospesa tra due spinte opposte: da un lato la vitalità intrinseca del suo tessuto sociale, dall’altro la fragilità strutturale di un mercato del lavoro che fatica ancora a trattenere i propri talenti. Se per la prima volta dal 1984 la curva dei residenti tra i 18 e i 34 anni torna timidamente a salire — toccando quota 176.632 unità al primo gennaio 2026 secondo le stime anticipate dell’Istat, con un saldo positivo di 440 giovani grazie a chi sceglie di restare e all’apporto dei nuovi cittadini stranieri — il bilancio dell’ultimo decennio resta severo. In dieci anni il capoluogo campano ha perso circa 23mila ragazzi, un’emorragia pari all’11,6% della sua forza più fresca, spinta altrove dalla ricerca di stabilità e prospettive.

Il boom dell'occupazione giovanile tra precarietà e divario salariale

Eppure, osservando le dinamiche economiche dell’area metropolitana, emergono segnali di una sorprendente inversione di tendenza. Tra il 2019 e il 2025 il tasso di occupazione nella fascia 15-34 anni è balzato dal 24,1% al 28,7%, traducendosi in circa quarantamila nuovi giovani occupati. Un’accelerazione che, come sottolineato dallo stesso Vecchione, posiziona Napoli subito dietro Genova tra le grandi città italiane per dinamismo occupazionale. A trainare i numeri assoluti sono stati soprattutto i settori tradizionali come il commercio, il turismo e le costruzioni, mentre in termini percentuali la crescita più impetuosa si registra nei comparti ad alto valore aggiunto, dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione agli studi professionali, fino alle attività scientifiche e all’istruzione. Dietro questa rinascita numerica si nasconde però un nervo scoperto: dei quarantamila nuovi contratti, ben trentamila sono a tempo determinato o stagionali. A questo quadro di incertezza si aggiunge un divario retributivo che penalizza la generazione partenopea, con uno stipendio mensile medio per gli under 30 inferiore del 5% rispetto al resto d’Italia e distante del 10% dai livelli di Milano, senza contare la persistente criticità dell’inattività femminile, che vede ancora due giovani donne su tre fuori dal mercato del lavoro e dalla ricerca attiva di un impiego.

Un "Patto per i Giovani" contro il caro-affitti e la fuga dei cervelli

Per trasformare questo rimbalzo statistico in una crescita strutturale e duratura, l’analisi economica suggerisce di andare oltre la gestione dell’ordinario. La proposta lanciata da Vecchione punta dritta alla necessità di affiancare al "Patto per Napoli" un vero e proprio "Patto per i Giovani", chiamando a raccolta istituzioni, università e tessuto imprenditoriale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese sotto i 250 dipendenti che costituiscono l'ossatura produttiva del territorio. La ricetta passa inevitabilmente per una leva fiscale più leggera per chi assume e per politiche abitative capaci di garantire alloggi a prezzi calmierati, condizione indispensabile per consentire ai ragazzi di emanciparsi dalle famiglie d’origine, costruire un nucleo familiare o semplicemente iniziare una vita autonoma senza dover fare le valigie.

Startup, cultura e grandi eventi: la strategia di Palazzo San Giacomo

Sulla stessa lunghezza d’onda si muove l’amministrazione comunale, consapevole che la sfida principale dei prossimi anni si giocherà sulla capacità di rendere Napoli non solo accogliente e inclusiva, ma realmente attrattiva per chi vuole costruirvi un futuro. Il sindaco Gaetano Manfredi individua nel triangolo composto da lavoro, casa e servizi la chiave di volta per arginare la partenza dei giovani, valorizzando al contempo un primato spesso sottovalutato: Napoli guida la classifica nazionale per numero di startup fondate da titolari under 35. Per evitare che questa effervescenza imprenditoriale si spenga sul nascere, Palazzo San Giacomo sta lavorando per colmare un vuoto storico, ovvero l’assenza di grandi centri direzionali pubblici e privati in grado di fungere da incubatori e committenti per le nuove realtà innovative. Un percorso di rigenerazione che passa anche dalla restituzione di spazi fisici di aggregazione e studio, come ricordato dall’assessora ai Giovani e al Lavoro Chiara Marciani, e che guarda con fiducia alla spinta propulsiva dei grandi appuntamenti internazionali, a partire dalla Coppa America. L’orizzonte più promettente resta infine quello legato alle industrie culturali e creative: in una Campania che guida la crescita nazionale delle imprese del comparto, Napoli si conferma uno dei principali poli italiani per le professioni dello spettacolo, dell’arte e della cultura, dimostrando che proprio dall’identità creativa della città può nascere l’antidoto più efficace contro la fuga delle sue energie migliori.