Agrivoltaico in Campania, a Portici il convegno su business e sostenibilità L'iniziativa di Enea e Aias sullo sviluppo del comparto

Oggi, al Centro Ricerche ENEA di Portici il convegno "Agrivoltaico tra business e sostenibilità", organizzato dall'Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile (AIAS) insieme all'ENEA. L'incontro approfondisce opportunità e sfide dello sviluppo dell'agrivoltaico in Campania, mettendo a confronto modelli di business, quadro normativo, procedure autorizzative, sostenibilità agricola e integrazione territoriale.

OBIETTIVO: INDIVIDUARE LE CONDIZIONI PER UN AGRIVOLTAICO CHE CREI VALORE

Attraverso contributi scientifici, istituzionali e professionali, esperienze progettuali e un confronto con le organizzazioni agricole, l'evento intende individuare le condizioni necessarie affinché l'agrivoltaico generi valore economico, agricolo, ambientale e territoriale.

I SALUTI ISTITUZIONALI E L'INTERVENTO DI APERTURA

Ad aprire i lavori Paola Delli Veneri, responsabile della Divisione Fotovoltaico Solare dell'ENEA. Segue l'intervento di Alessandra Scognamiglio, ricercatrice ENEA e presidente di AIAS, dal titolo "Agrivoltaico sostenibile: dal modello di business al progetto di territorio e di paesaggio".

NORMATIVA E MODELLI DI BUSINESS PER L'AGRIVOLTAICO

La sessione di presentazioni e interventi, dalle 10:20 alle 11:30, è introdotta e moderata da Valeria Viti, consigliera AIAS e dello studio legale PedersoliGattai, che farà il punto sul quadro normativo nazionale, sul raccordo con la scala regionale e sulle necessità di azione e coordinamento.

Paolino Fierro e Pasquale Sasso, dell'Università Telematica Pegaso e di H.I.B.I. Analytics, presenteranno i risultati preliminari dello studio sui modelli integrati di business per l'agrivoltaico. La ricerca è stata realizzata nell'ambito del progetto AIAS "Accelerate Rural Acceptance of Agrivoltaic and Showcasing the Benefits of Clean Tech in the Agricultural Sector", sostenuto dalla European Climate Foundation.

LA REGIONE CAMPANIA: PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONI E LINEE AGRONOMICHE

Spazio poi ai rappresentanti della Regione Campania, con tre interventi dedicati ai diversi aspetti della materia:

Alberto Romeo Gentile (Direzione Generale Governo del Territorio) illustrerà strumenti e indirizzi di pianificazione territoriale e paesaggistica per l'inserimento degli impianti nel contesto regionale.

Francesca De Falco (Settore Valorizzazione Economica delle Risorse Energetiche e del Sottosuolo) tratterà procedimenti autorizzativi, competenze amministrative e principali questioni applicative nello sviluppo dei progetti.

Amedeo D'Antonio (Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) presenterà le linee guida regionali e gli indirizzi per la progettazione e la gestione agricola degli impianti.

IL PROGETTO PILOTA DI SESSA AURUNCA

Carmine Lubritto, dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (DiSTABiF), interverrà sul progetto pilota agrivoltaico di Sessa Aurunca, dal titolo "Quando l'innovazione incontra le regole".

TAVOLA ROTONDA TRA IMPRESA AGRICOLA E IMPRESA ENERGETICA

In programma anche la tavola rotonda "Agrivoltaico tra impresa agricola e impresa energetica: condizioni per un modello sostenibile", introdotta e moderata da Stefano Pisciotta, di Innovo Agri e segretario generale AIAS. Partecipano Tommaso Barsali (Starlight), Antonino Cerrone (Azienda Agricola La Bersagliera di Eboli, in provincia di Salerno), Fabrizio Marzano (presidente di Confagricoltura Campania), Niccolò Pasca di Magliano (Azienda Agricola GiòSole), Giovanni Solino (dirigente del Settore Ambiente ed Energia della Provincia di Caserta) e Alessandro Visalli (Progetto Verde Società Cooperativa a r.l.).

I TEMI DEL CONFRONTO

Il dibattito affronterà le opportunità economiche dell'agrivoltaico per le imprese agricole e le condizioni per una loro partecipazione effettiva, i rapporti tra imprese agricole e operatori energetici, con la distribuzione di investimenti, rischi e benefici, la continuità delle attività agricole e i modelli di gestione degli impianti nel tempo. Si discuterà inoltre delle condizioni per generare benefici ambientali, paesaggistici ed economici per i territori e delle principali criticità normative e amministrative che oggi ostacolano la diffusione di modelli agrivoltaici sostenibili.

Alessandra Scognamiglio chiuderà i lavori.