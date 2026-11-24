Aeroporto Capodichino riapre: festa lunedì 30 novembre Dopo 30 giorni di lavori serrati alla pista la pista torna a illuminarsi

Dopo trenta giorni di chiusura per lavori di manutenzione straordinaria, l’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino si prepara a tornare operativo. L’inaugurazione ufficiale si terrà lunedì 30 novembre in serata con una cerimonia istituzionale riservata a ospiti e autorità, mentre la piena operatività dei voli passeggeri riprenderà regolarmente a partire da martedì 1° dicembre.

Il programma della serata inaugurale

Con lo slogan "Dopo trenta giorni di intensi lavori, la pista torna a illuminarsi", la società di gestione Gesac ha ufficializzato gli appuntamenti di lunedì 30 novembre per celebrare il rispetto del cronoprogramma annunciato alla vigilia dello stop. Alle 17:30 l' Inizio dell'evento con l'incontro istituzionale dal titolo "Napoli riparte, il mondo ritorna". Ore 18:30: Accensione ufficiale delle nuove luci della pista di volo. Dalle ore 19:00: Primi atterraggi tecnici con il rientro alla base degli aeromobili.

I numeri del cantiere: un investimento da 30 milioni

Lo scalo partenopeo era rimasto chiuso dal 1° novembre per consentire un complesso intervento di riqualificazione dell'infrastruttura di volo, operazione prevista dalle normative di settore per garantire i più elevati standard di sicurezza operativa. L'opera, interamente finanziata con 30 milioni di euro di fondi privati e aggiudicata tramite gara d'appalto ad Adr Infrastrutture, ha coinvolto un'area di 250 mila metri quadrati. Per completare i lavori nei tempi prestabiliti, il cantiere è rimasto attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, per un totale di 720 ore consecutive, impiegando una forza lavoro di 500 addetti. Sul piano tecnico, sono stati demoliti e fresati 30 mila metri cubi di materiale esistente, sostituiti dalla stesura di altrettanti 30 mila metri cubi di nuovo asfalto distribuito su tre strati.

L'impatto sulla mobilità e sul turismo

Nonostante la chiusura sia stata programmata nel mese di novembre, periodo storicamente caratterizzato da minori flussi di traffico aereo, lo stop ha inevitabilmente generato un contraccolpo sulla mobilità cittadina e sugli arrivi turistici a Napoli. Durante il mese di cantiere, i disagi sono stati parzialmente attenuati dal dirottamento di una quota di voli verso l’aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, collegato al capoluogo campano tramite un servizio dedicato di navette bus. Con il rientro dei velivoli lunedì sera e la riapertura ai passeggeri fissata per martedì 1° dicembre, lo scalo guidato dall'amministratore delegato Roberto Barbieri torna ora a pieno regime.