"Occorre sangue al Santobono Pausilipon": scatta l'appello per le donazioni Per prenotare la propria donazione si può chiamare al numero 391 3207599

Un appello urgente alla solidarietà per far fronte a una significativa carenza di sangue. È quello lanciato dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon, che attraverso una campagna di sensibilizzazione invita i cittadini a compiere un gesto concreto per aiutare i piccoli pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere.

"Occorre sangue. Stiamo affrontando una importante carenza di sangue": è il messaggio riportato nell'avviso diffuso dalla struttura sanitaria, che richiama l'attenzione sull'importanza delle donazioni e sulla necessità di una risposta tempestiva da parte della comunità.

Un gesto semplice, ma fondamentale, che può contribuire a garantire le cure e l'assistenza ai bambini che ne hanno bisogno. Da qui l'invito rivolto a tutti coloro che possono donare a prenotare la propria donazione telefonando al numero 391 3207599.

Le prenotazioni possono essere effettuate dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 14:00.

«Insieme possiamo salvare vite» è il messaggio che accompagna la campagna. Un richiamo alla generosità e al senso di responsabilità collettiva: donare il sangue significa offrire un aiuto concreto a chi sta affrontando un momento difficile e, in questo caso, dare un sostegno prezioso ai bambini che ogni giorno lottano per la propria salute.