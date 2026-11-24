Infortunio Vergara, possibile stop di 3 mesi: quante partite salterà? Vergara non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per lungo tempo: le ultime

La frustrazione e le lacrime di Antonio Vergara restano un'immagine indelebile della sfida tra Napoli e Torino. Al netto della vittoria per 1-0 della squadra di Allegri, infatti, l'infortunio del calciatore napoletano ha segnato negativamente la serata di sabato. L'attaccante azzurro, che nella giornata di ieri si è sottoposto agli esami strumentali, ha rimediato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Le sensazioni negative sviluppatesi già sabato sul lungo stop sono poi state confermate dalla diagnosi. Vergara ha già iniziato l'iter riabilitativo, ma il suo rientro in campo sembra essere piuttosto lontano.

Infortunio Vergara: quante partite salterà?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'infortunio rimediato da Antonio Vergara potrebbe tenerlo lontano dal campo per circa 3 mesi, portandolo a saltare dalle 16 alle 18 partite. Un'assenza molto pesante per Massimiliano Allegri e chiaramente anche per il calciatore azzurro, visibilmente frustrato per lo stop.