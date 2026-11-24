Una Nessuna Centomila: al via la campagna "Io non denuncio se" Al centro della campagna ci sono le testimonianze dirette delle operatrici dei Centri Antiviolenza

Dare voce agli ostacoli concreti che ancora oggi impediscono a molte donne di chiedere aiuto e rompere il silenzio. Con questo obiettivo nasce "Io non denuncio se", la nuova campagna promossa dalla Fondazione Una Nessuna Centomila in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'iniziativa, presentata presso la sede Rai di Milano, si affianca a una raccolta fondi attiva dal 23 al 28 novembre tramite SMS o chiamata da rete fissa al numero solidale 45580, destinata a sostenere le attività quotidiane dei Centri Antiviolenza su tutto il territorio nazionale.

Il peso della vittimizzazione secondaria e gli ostacoli alla denuncia

Al centro della campagna ci sono le testimonianze dirette delle operatrici dei Centri Antiviolenza, chiamate a rispondere a un interrogativo cruciale: perché tante donne non denunciano? Le risposte mettono in luce barriere materiali, psicologiche e istituzionali spesso aggravate dal fenomeno della vittimizzazione secondaria.

"Io non denuncio se non vengo creduta. Se rischio di perdere i miei figli. Se non ho un posto dove andare. Se economicamente dipendo da lui. Se non mi sento protetta. Se non ho il supporto di un Centro Antiviolenza specializzato", recita il messaggio cardine dell'iniziativa. Paure reali che non possono essere imputate alle vittime: affinché una donna possa intraprendere un percorso di libertà, sottolinea la Fondazione, devono esistere condizioni concrete di tutela economica, abitativa e legale, evitando che la denuncia si traduca in domande colpevolizzanti o nella sospensione della responsabilità genitoriale.

"Il valore della serata è strettamente legato al valore del servizio pubblico, per raccogliere fondi per la parte migliore del nostro Paese che è il terzo settore", ha dichiarato Giulia Minoli, Presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila. "Noi lavoriamo nei centri antiviolenza tutti i giorni come se fosse il 25 novembre. Il femminicidio è la punta dell'iceberg, il culmine di una serie di violenze sommerse che devono essere fermate".

Le parole di Fiorella Mannoia e il video appello degli artisti

A guidare l'impegno artistico del progetto è Fiorella Mannoia, che ha rivendicato la forza di una realtà nata dalla musica e capace di generare risultati tangibili fin dal primo evento a Campovolo. "È una macchina che è partita e che non si ferma più", ha affermato la cantautrice. "Oggi, appena mettiamo in vendita i biglietti per i nostri concerti, vanno esauriti in quindici giorni ancor prima di annunciare il cast, perché il pubblico si fida di noi". Mannoia ha poi ribadito la necessità di un impegno senza confini geografici né culturali: "Condanniamo e combattiamo ogni tipo di violenza sulle donne, senza distinzioni tra la violenza domestica e quella di uno Stato come l'Iran, che condanna una cantante a 70 frustate per essersi esibita senza velo. Purtroppo sul piano culturale si registrano passi indietro anche in Italia, dove c'è persino chi mette in discussione la parola femminicidio".

A supporto della raccolta fondi è stato inoltre realizzato un video appello corale in cui volti della musica, del cinema e della televisione si passano idealmente la parola per ricordare l'importanza di una rete di protezione attiva. Tra i protagonisti figurano Carlo Conti, Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta, Michele Bravi, Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti e Gianmarco Saurino.

I progetti per il 2027

Lo sguardo è però già rivolto ai prossimi anni. Durante la conferenza stampa, Ferdinando Salzano di Friends and Partners ha annunciato le tappe future del progetto: "Nel 2027 torneremo al Sud, perché è il territorio che ne ha più bisogno: saremo nuovamente a Napoli, in piazza del Plebiscito". Salzano ha inoltre ricordato la formula solidale dell'iniziativa, in cui tutti gli artisti partecipano a titolo gratuito, coprendo esclusivamente i costi tecnici delle maestranze per devolvere l'intero incasso alla Fondazione, anticipando l'ipotesi di uno spin-off internazionale in Spagna previsto sempre per il 2027.