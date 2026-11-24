San Francesco a Napoli: non c'è stato mai eppure è ovunque Tre giorni di studi per gli 800 anni del Santo Poverello

C’è un paradosso affascinante nella storia di Napoli: San Francesco d’Assisi qui non ci ha mai messo piede. Eppure basta alzare lo sguardo mentre si cammina tra i decumani, affacciarsi in una delle grandi basiliche del centro o semplicemente leggere le targhe delle strade per accorgersi che il Poverello di Assisi è di casa, radicato nel tessuto urbano e nell’anima popolare quasi quanto i santi patroni.

A ottocento anni esatti dalla sua morte (1226-2026), questo legame invisibile ma potentissimo diventa il cuore di una tre giorni di studi dal titolo "Francesco a Napoli. Il Santo, la Regola, l'Ordine", in programma dal 30 novembre al 2 dicembre 2026. A promuovere l'iniziativa sono la Sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", insieme alla provincia napoletana del Ss. Cuore di Gesù dei frati minori.

Un'impronta lunga sette secoli

Anche se le cronache medievali non registrano alcun viaggio del Santo all’ombra del Vesuvio, la sua eredità spirituale e culturale ha attecchito con una forza straordinaria. Dal Duecento fino all'Ottocento, il messaggio francescano ha plasmato la devozione dei napoletani, ispirato teologi, guidato la mano di pittori e scultori e ridisegnato la stessa mappa della città attraverso conventi, chiese e toponomastica.

Come spiegano gli organizzatori, l'obiettivo del convegno è proprio quello di ricostruire questo influsso costante e profondo, mostrando come Francesco sia entrato a pieno titolo nel patrimonio materiale e immateriale di Napoli.

Il programma e il confronto tra studiosi

Per raccontare questa storia lunga settecento anni, attorno allo stesso tavolo si siederanno storici, filologi, letterati e storici dell'arte, pronti a incrociare sguardi e discipline diverse. Ad aprire i lavori sarà una voce autorevole legata direttamente ai luoghi del Santo, quella del vescovo di Assisi, monsignor Felice Accrocca, prima di entrare nel vivo dell'analisi sulla presenza e sul ruolo dei frati minori nel territorio partenopeo.

«Ripercorrere sette secoli di storia napoletana attraverso la lente del francescanesimo significa riscoprire una delle radici più profonde della nostra identità culturale», sottolinea Gianpiero Tavolaro, referente scientifico del convegno. Un invito a guardare Napoli con occhi diversi, scoprendo quanto della sua storia quotidiana, della sua arte e della sua pietà popolare porti ancora oggi la firma discreta del frate di Assisi.