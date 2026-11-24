Finto bonifico con Ai: scoperta la presunta truffa ai danni del Comune di Napoli Nel corso di un procedimento di opposizione per il recupero di somme per sanzioni amministrative

Anche l'intelligenza artificiale entra nell'arsenale dei cosiddetti "furbetti delle sanzioni", ma il tentativo di farla franca si è infranto contro i controlli della Polizia Locale di Napoli. Gli agenti del N.i.s.a. (Nucleo Investigativo Sanzioni Amministrative) hanno infatti scoperto un presunto tentativo di frode ai danni di Palazzo San Giacomo, deferendo all'Autorità Giudiziaria un uomo che aveva presentato documentazione bancaria falsificata per opporsi a una cartella esattoriale.

La vicenda ruota attorno a un procedimento di opposizione avviato per contestare il recupero di somme dovute per sanzioni amministrative. Per dimostrare di aver già saldato il conto ed evitare il pagamento richiesto dall'Amministrazione comunale, l'interessato aveva allegato agli atti una ricevuta bancaria all'apparenza regolare.

Le verifiche degli agenti e il falso hi-tech

A insospettire gli investigatori del N.i.s.a. sono state però alcune anomalie emerse durante l'esame della documentazione. Attraverso accertamenti incrociati e riscontri tecnici, gli agenti hanno ricostruito la reale dinamica dei fatti, appurando che il bonifico bancario era stato contraffatto e con ogni probabilità generato o alterato ricorrendo a strumenti di Intelligenza Artificiale. Confermata la non autenticità degli atti, per l'uomo è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La linea dell'amministrazione

L'operazione rientra nell'attività costante della Polizia Locale partenopea contro l'evasione e le contraffazioni legate alle sanzioni amministrative. Sull'episodio è intervenuto l'assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, ribadendo la linea della fermezza a tutela dei cittadini onesti.

«La tutela delle entrate comunali non è soltanto una questione economica, ma prima di tutto una questione di legalità, equità e rispetto delle regole – ha sottolineato De Iesu –. Significa tutelare la collettività e, soprattutto, quei cittadini che adempiono correttamente ai propri obblighi e non cercano scorciatoie per sottrarsi alle proprie responsabilità. Non possiamo consentire che qualcuno, attraverso documentazione falsa o alterata, tenti di ottenere vantaggi indebiti a danno dell'Amministrazione e dell'intera comunità».