Cannavaro: "Cambierei il Pallone d'Oro con lo Scudetto a Napoli" Il campione e l'ipotesi di un baratto tra il premio e lo Scudetto nella sua città: "Accetterei"

Puoi girare il mondo, sollevare una Coppa del Mondo al cielo di Berlino e stringere tra le mani il trofeo individuale più ambito del pianeta, ma se sei nato all’ombra del Vesuvio resta sempre un conto in sospeso. Per Fabio Cannavaro, quel conto ha il colore dell’azzurro e il sapore di un sogno mai realizzato con la maglia della sua città.

Ospite di un format senza filtri organizzato da Betsson Sport – dove nove content creator lo hanno messo alle strette con domande scomode e l’obbligo di rispondere senza giri di parole – l’ex capitano della Nazionale si è lasciato andare a una confessione che tocca dritta al cuore dei tifosi partenopei.

Il rimpianto di una vita e quel patto impossibile

Tra aneddoti di campo e retroscena di carriera, il momento più autentico arriva quando il discorso scivola sulle origini. Cannavaro non si nasconde e ammette che la ferita professionale più profonda resta l’aver dovuto salutare il Napoli troppo presto, spinto via dalle difficoltà economiche in cui versava il club all’epoca.

Ma è la domanda successiva a far emergere tutta la sua napoletanità: se potesse tornare indietro, baratterebbe il suo Pallone d’Oro del 2006 con uno Scudetto vinto da capitano del Napoli? La risposta è immediata, quasi istintiva: «Te lo posso dare tranquillamente», taglia corto l’ex difensore, spiegando con lucidità il peso diverso delle due gioie. «Il Pallone d'Oro è una cosa straordinaria, l'ho vinto e questo per un difensore non è normale. Però non è un premio collettivo, è un premio singolo». Una dichiarazione che vale più di mille parole e racconta cosa significhi vincere a casa propria rispetto a qualsiasi gloria personale.

Dal 2006 agli azzurri di oggi

Nel corso della chiacchierata, Cannavaro ha ripercorso anche altri capitoli della sua storia calcistica: dal retroscena su Calciopoli – confessando che senza la retrocessione della Juventus sarebbe rimasto a Torino anziché volare al Real Madrid, e non chiudendo la porta a un futuro sulla panchina bianconera – fino al calvario vissuto all’Inter per una frattura da stress alla tibia diagnosticata in ritardo («Per due anni ho avuto un coltello dentro»).

Immancabile poi il tuffo nel Mondiale 2006, tra il ricordo della paura letta negli occhi dei tedeschi nel tunnel di Dortmund prima della semifinale e una replica ferma alla vecchia battuta di Francesco Totti sul Pallone d'Oro: «Quando vinci il Mondiale lo capisci da solo... Francesco in quel Mondiale lì non è stato il miglior Totti che abbiamo visto, anche se poi è stato determinante».

Infine, uno sguardo al presente della Serie A e della Nazionale: per la lotta al vertice Cannavaro vede l’Inter favorita per il tricolore con Marcus Thuram capocannoniere, mentre per l’Italia indica nel portiere campano Gianluigi Donnarumma il vero pilastro su cui ricostruire il futuro azzurro, confidando nella crescita dei giovani talenti dei vivai.