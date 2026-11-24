Scampia, protesta del Comitato Lotto P: "Siamo invisibili" Il Comitato denuncia i ritardi nella riqualificazione degli alloggi

Cresce la tensione nell’area nord di Napoli, dove i residenti del Lotto P di Scampia tornano a far sentire la propria voce contro quello che definiscono un prolungato stato di abbandono istituzionale. Questo pomeriggio decine di residenti sono scesi in strada per manifestare. Il Comitato Lotto P ha espresso forte malcontento in merito alle recenti notizie relative al riconoscimento delle residenze per le comunità Rom del territorio, mettendo a confronto la gestione dell’emergenza abitativa con la situazione vissuta quotidianamente dagli abitanti del complesso.

La questione delle residenze e i servizi negati

I rappresentanti dei residenti sottolineano una storica convivenza multietnica nel quartiere, durata oltre quarant’anni, ma denunciano una disparità di trattamento sul piano amministrativo. Secondo quanto riportato dal Comitato, molti abitanti del Lotto P si trovano tuttora sprovvisti di regolare residenza, una condizione che preclude l’accesso a diritti essenziali come la scelta del medico di base o l’adesione a misure di sostegno, tra cui i voucher sportivi. «Non si tratta di razzismo - precisano dal Comitato - ma della richiesta di pari dignità per cittadini che per anni si sono impegnati in prima persona nella riqualificazione del territorio, dalla bonifica delle aree verdi alle battaglie contro i roghi tossici, e che oggi si sentono trattati come abitanti di serie Z».

Degrado strutturale ed emergenza ambientale

Al centro della denuncia vi sono anche le condizioni igienico-sanitarie e strutturali degli edifici. I residenti segnalano crolli di calcinacci, infiltrazioni, muffa diffusa e una generale precarietà degli stabili, aggravata dalla mancata manutenzione del verde pubblico, con alberi pericolanti caduti prima che si intervenisse con le potature. Sul fronte ambientale, il Comitato punta il dito contro la vicinanza dell’autoparco Asia, lamentando inquinamento acustico e la dispersione di liquami e miasmi sull’asfalto causati dal transito dei mezzi pesanti. Una situazione che, secondo i cittadini, incide gravemente sulla salute pubblica e sull’incidenza di patologie respiratorie e oncologiche nella zona.

I dubbi sui fondi e sul piano di riqualificazione

Oltre alle criticità quotidiane, il Comitato Lotto P chiede chiarezza sull’iter dei lavori di rigenerazione urbana. Attualmente il progetto prevede la realizzazione di 52 nuovi appartamenti, una quota giudicata insufficiente rispetto al fabbisogno complessivo dell’area. Per il completamento dell’intero piano resterebbero da reperire circa 60 milioni di euro, mentre i cantieri attivi convivono con edifici fatiscenti, polveri sottili, erba alta e rifiuti abbandonati. «Vogliamo sapere che fine hanno fatto i fondi destinati al Lotto P e chi ha redatto il piano di fattibilità», conclude la nota, annunciando nuove iniziative di mobilitazione affinché gli «invisibili» del quartiere ottengano risposte concrete dalle istituzioni.