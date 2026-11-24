Campi Flegrei, l'allarme dei sindaci alla Camera: "Comuni senza forze" Bradisismo i sindaci di Bacoli e Pozzuoli denunciano in Commissione Ambiente il rischio paralisi

Il fronte istituzionale dei Campi Flegrei alza la voce a Montecitorio e mette in guardia il Governo sul rischio di una paralisi amministrativa imminente. Nel corso dell'audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati sul nuovo decreto-legge dedicato all'emergenza sismica, i sindaci di Bacoli e Pozzuoli hanno tracciato un quadro critico della tenuta operativa degli enti locali, chiedendo modifiche strutturali al provvedimento prima della conversione in legge. Al centro della denuncia politica c'è il destino di circa 70 lavoratori a tempo determinato, tra tecnici, assistenti sociali e agenti della polizia municipale, assunti per fronteggiare la crisi bradisismica e i cui contratti giungeranno a scadenza il 31 dicembre.

Il nodo del personale e il rischio paralisi operativa

Il primo a lanciare l'allarme sul vulnus operativo che colpirebbe le amministrazioni flegree è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, puntando il dito contro l'asimmetria tra le responsabilità affidate ai territori e le risorse umane effettivamente disponibili. "Con questa azione i Comuni sono completamente tagliati fuori dalla gestione del bradisismo. Lo dico in modo chiaro: i Comuni senza personale non possono affrontare la crisi."

Secondo Della Ragione, il mancato rinnovo e la mancata stabilizzazione di figure professionali già formate sul campo priverebbero i sindaci del primo presidio di intervento sul territorio: "Quando c'è una scossa i primi ad andare sul territorio sono i sindaci, sono gli agenti di polizia municipale e il personale dei Comuni. Ma se noi non ce l'abbiamo non possiamo mandarlo in strada e non possiamo affrontare le difficoltà dell'emergenza". Il paradosso istituzionale, avverte il primo cittadino bacolese, è quello di mantenere in capo agli enti locali tutte le competenze formali, svuotandoli però della capacità materiale di esercitarle.

La mole delle pratiche Cas a Pozzuoli e la governance commissariale

Sulla stessa linea si è attestato l'intervento del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che ha tradotto in numeri l'impatto burocratico e amministrativo dell'emergenza quotidiana. La macchina comunale puteolana è chiamata a gestire un flusso costante di istruttorie e verifiche per il Contributo di Autonoma Sistemazione (Cas).

"Abbiamo necessità almeno di confermare quelli che già sono sul nostro territorio", ha ribadito Manzoni, sottolineando come all'ordinaria gestione dell'assistenza agli sfollati stiano per sommarsi le nuove e complesse procedure urbanistiche ed edilizie introdotte dal decreto.

Accanto all'emergenza organici, emerge poi una questione di governance politica. Pur esprimendo apprezzamento per la scelta di individuare nel presidente della Regione Campania il commissario straordinario, i sindaci lamentano una progressiva estromissione dai processi decisionali. Manzoni ha avanzato una proposta normativa precisa per riequilibrare i rapporti tra struttura commissariale ed enti locali: l'introduzione di un parere obbligatorio dei Comuni, da rendere entro 30 giorni, su tutti gli atti commissariali che incidono direttamente sull'assetto dei territori.

Economia in ginocchio: "Peggio della pandemia"

L'audizione parlamentare ha infine acceso i riflettori sulle ricadute socio-economiche del bradisismo. Il protrarsi dell'emergenza sta erodendo il tessuto commerciale e turistico dell'area flegrea, con effetti che il sindaco di Bacoli non ha esitato a definire "per alcuni aspetti peggiori del tempo pandemico". Per evitare la desertificazione economica, le amministrazioni hanno sollecitato l'inserimento nel decreto-legge di un pacchetto di misure fiscali e finanziarie mirate:

Contributi diretti per il trasferimento e la ripresa delle attività produttive e commerciali.

Ammortizzatori e tutele per salvaguardare i livelli occupazionali locali.

Rateizzazione fiscale, senza l'applicazione di sanzioni né interessi, per i versamenti tributari e contributivi finora sospesi.

Il messaggio consegnato alla Commissione Ambiente è chiaro: senza un recepimento concreto di queste istanze sotto forma di emendamenti parlamentari, la catena di comando e di assistenza nei Campi Flegrei rischia di spezzarsi proprio all'inizio del nuovo anno.