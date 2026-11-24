Rogo Sannazaro: disposto il dissequestro dell'edificio I residenti: "Si chiude la prima parte di un incubo"

Nove mesi dopo il rogo che lo scorso 17 febbraio ha devastato il teatro Sannazaro e stravolto la vita di un intero isolato tra via Chiaia e largo Sant'Orsola, arriva il primo vero punto di svolta. La Procura di Napoli ha firmato il dissequestro dell'edificio, restituendo l'immobile agli aventi diritto. Il provvedimento, datato 20 novembre, chiude la fase del sequestro probatorio scattato tre giorni dopo l'incendio e supera di fatto l'istanza di accesso agli atti avanzata dall'amministratore del condominio di largo Sant'Orsola a Chiaia 4/6, su cui i magistrati hanno dichiarato il non luogo a provvedere.

A dare notizia dello sblocco è il comitato Cratere di Chiaia, che in questi mesi ha dato voce alle famiglie e ai residenti costretti a convivere con transenne, macerie e incertezza. Nelle parole della presidente Benedetta Bovolin si legge tutta la stanchezza accumulata dal quartiere ma anche la voglia di guardare avanti. Per chi abita a ridosso dell'edificio ferito, spiega, si chiude finalmente la prima parte di un incubo. Dopo aver ringraziato il magistrato titolare del fascicolo per l'attenzione dimostrata, Bovolin sottolinea come adesso tocchi ai cittadini fare la propria parte, ingranare la marcia e provare a ripartire.

Con i sigilli ormai rimossi, però, inizia la fase più delicata: quella della ricostruzione e del ritorno alla normalità. Il comitato chiede che non si perda altro tempo e torna a sollecitare l'apertura di un tavolo operativo insieme alle istituzioni e a tutti i soggetti coinvolti, rivendicando un posto anche per chi quel quartiere lo abita ogni giorno. Sul piatto ci sono urgenze che non possono più aspettare, a partire dalla messa in sicurezza dello stabile fino alle modalità di rimozione delle macerie e a un calendario certo per i prossimi lavori.

"Chi vive intorno al cratere, ribadisce la presidente del comitato, ha il diritto di sapere cosa accadrà da domani e con quali scadenze. Sedersi accanto a chi prenderà le decisioni significa portare al tavolo l'esperienza diretta di chi subisce da mesi i disagi provocati dal rogo, perché ripartire, a Chiaia, vuol dire dare finalmente risposte concrete alle persone".