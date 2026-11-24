Manchester City - Napoli. Allegri: "Punto importante, serve spavalderia" "De Bruyne? Resterà con noi fino a Giugno"

Al termine del pareggio per 2-2 sul campo del Manchester City in Champions League, Massimiliano Allegri ha analizzato la prestazione del suo Napoli ai microfoni di Sky Sport, mettendo in luce sia il valore del risultato sia gli aspetti su cui la squadra è cresciuta rispetto all'avvio di stagione.

Il peso del punto e la fase difensiva

Per l'allenatore azzurro, la trasferta di Manchester ha rappresentato un banco di prova probante sotto più punti di vista: "Questa partita è stata importante per il punto conquistato in ottica qualificazione, ma anche per la difficoltà della gara. Abbiamo fatto buone cose tecnicamente, anche con qualche errore, ma in fase di non possesso siamo riusciti a rallentare bene il City".

Proprio la compattezza difensiva è stata uno dei temi centrali del commento del tecnico, che ha voluto prendersi le proprie responsabilità per quanto visto nei primi mesi dell'annata: "A inizio stagione, per responsabilità mia, abbiamo trascurato la fase difensiva e siamo mancati in umiltà in diverse partite". A Manchester, invece, il segnale è stato opposto: "Stasera il City ha dovuto sudare per segnare, questo è l'atteggiamento giusto da avere".

Lo spirito europeo: "Serve essere spavaldi"

Nonostante il rammarico per aver accarezzato il successo, Allegri ritiene che la divisione della posta in palio rispecchi l'andamento del match: "Dispiace per la mancata vittoria, anche se il pareggio è un risultato giusto. In Europa gli spazi ci sono e le partite si possono vincere, i ragazzi sono stati bravi nell'applicarsi al campo".

Guardando al cammino continentale, il tecnico ha indicato la mentalità necessaria per affrontare certi palcoscenici: "Quando giochi in Champions deve esserci un approccio diverso dal punto di vista della convinzione, bisogna essere spavaldi".

L'omaggio a De Bruyne: "Resterà con noi fino a giugno"

Non è mancata una battuta su Kevin De Bruyne, al quale Allegri ha rivolto parole di grande stima, allargando il ragionamento al futuro di campioni ormai giunti in una fase avanzata della carriera: "Il tempo passa per tutti, ma resta un giocatore straordinario al quale difficilmente togli la palla quando ne ha il possesso. Non so per quanti anni giocherà ancora, ma dispiace che il calcio perderà a breve calciatori come lui e Modric". Infine, la rassicurazione sul presente del belga in maglia azzurra: "De Bruyne comunque resterà con noi fino a giugno".