Il primo ciclo di monitoraggio, svolto nei pressi del luogo dell’incendio divampato lo scorso 4 ottobre nel quartiere di Pianura a Napoli, ha rilevato una sommatoria di concentrazioni di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili aerodispersi pari a 0,024 pg/Nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente), nettamente inferiore al valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica (0,150 pg/Nm3 I-TEQ. Fonte: Lai, Germania). Il risultato si riferisce al campionamento effettuato in data 4-5 ottobre.
Incendio Napoli-Pianura: livelli di diossine inferiori al valore di riferimento
Il bollettino dell'Arpac
Incendio a Napoli-Pianura: livelli di diossine inferiori al valore di riferimento...
Napoli.