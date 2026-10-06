Educazione idrica, sport e sostenibilità con Acea e Gori a Torre del Greco In Campania coinvolti quasi 3.000 studenti

Fa tappa in Campania, presso il Circolo Nautico Torre del Greco, l’edizione 2026 di Acea Acqua Edu Camp, il percorso educativo promosso da Acea per sensibilizzare le nuove generazioni al valore dell’acqua e alla tutela dell’ambiente.

L’iniziativa, realizzata da Acea, ha coinvolto gli studenti delle classi seconde medie dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Volla, che sono i protagonisti di due giornate dedicate all’apprendimento esperienziale, alla sostenibilità e agli sport nautici.

L’evento si inserisce nel più ampio progetto “Acea Scuola - Educazione Idrica”, sviluppato nell’ambito del Protocollo d’Intesa triennale sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e Acea con l’obiettivo di promuovere fra gli studenti una maggiore consapevolezza sull’importanza della risorsa idrica e sui comportamenti responsabili per la sua tutela.

Giunto alla sua seconda edizione nazionale, il progetto ha registrato l’adesione di oltre 500 istituti scolastici e di oltre 30.000 studenti in tutta Italia. In Campania sono stati coinvolti quasi 3.000 alunni, dei quali circa 2.500 nel territorio servito da Gori, a conferma della forte partecipazione delle scuole locali alle attività di educazione ambientale promosse da Acea.

Nel corso dell’anno scolastico 2025-2026, gli istituti aderenti hanno inoltre preso parte al contest nazionale “Gocce di innovazione. L’uso dell’acqua nella tua casa del futuro”, chiamando studenti e docenti a immaginare, attraverso la realizzazione di un cortometraggio, nuove soluzioni per il risparmio, il riuso e il riciclo dell’acqua nelle abitazioni del futuro.

Tra i premi previsti dal concorso figura proprio la partecipazione all’Acea Acqua Edu Camp, che quest’anno si sviluppa attraverso un tour educativo itinerante di otto tappe nelle regioni in cui il Gruppo Acea è presente.

Durante le due giornate di Torre del Greco, i ragazzi sono coinvolti in attività formative a terra e in mare, uscite in barca a vela con istruttori qualificati, giochi educational, laboratori dedicati all’acqua e all’ambiente e momenti di approfondimento sui temi della sostenibilità.

All’evento inaugurale hanno partecipato l’Amministratore Delegato di Gori Vittorio Cuciniello, il Presidente di Gori Sabino De Blasi, il Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano Raffaele Coppola, il Sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, il Sindaco di Volla Giuliano Di Costanzo e il Presidente del Circolo Nautico Torre del Greco Gianluigi Ascione. Presente anche la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Volla, Rosa Petrella, insieme agli insegnanti che hanno coordinato il progetto.

“Gori porta avanti attività di educazione ambientale nelle scuole dal 2003, nella convinzione che la tutela dell’acqua passi non soltanto attraverso gli investimenti, l’innovazione e l’efficienza delle infrastrutture, ma anche dalla capacità di costruire consapevolezza, a partire dalle nuove generazioni. Il Protocollo d’Intesa sottoscritto da Acea con il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato ulteriore forza e valore a questo impegno, inserendolo in un progetto nazionale capace di coinvolgere scuole e studenti in tutta Italia. Oggi, però, dobbiamo fare un passo in più: l’educazione alla sostenibilità deve essere sempre più esperienziale e partecipata. I ragazzi devono poter conoscere da vicino il ciclo dell’acqua, confrontarsi, sperimentare e sentirsi protagonisti del cambiamento. L’Acea Acqua Edu Camp va esattamente in questa direzione e siamo particolarmente felici che una delle tappe si svolga a Torre del Greco, nel territorio servito da Gori” ha dichiarato il Presidente di Gori, Sabino De Blasi.

“Questa iniziativa rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione: vedere premiata una scuola di Volla, quindi del territorio servito da Gori, è un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi. Ospitare oggi questi ragazzi e offrire loro l’opportunità di approfondire le tematiche ambientali attraverso un’esperienza diversa, a contatto con il mare e con il mondo della vela, significa dare continuità a un percorso educativo che riteniamo di grande valore. I numeri registrati testimoniano la grande partecipazione delle nostre comunità. Siamo orgogliosi del contributo che, come Gori e come parte del Gruppo Acea, stiamo dando a un progetto nazionale capace di avvicinare concretamente le nuove generazioni ai temi dell’ambiente e della sostenibilità” ha commentato l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello.

“Il distretto Sarnese Vesuviano si è dato una priorità: tutelare e valorizzare la risorsa idrica. E lo abbiamo fatto agendo su due fronti. Il primo è quello delle infrastrutture, attraverso “Azioni per l’Acqua”, il programma che ci ha consentito di ridurre del 50% le perdite idriche attraverso investimenti e opere realizzate. Ma alle infrastrutture deve necessariamente affiancarsi un’altra sfida, altrettanto importante: quella culturale. Dobbiamo costruire una nuova consapevolezza, soprattutto tra i giovani, affinché ciascuno si senta protagonista della tutela dell’acqua e comprenda il valore dei propri comportamenti quotidiani. Ed è proprio nei giovani che vogliamo trovare i nostri più grandi alleati. Possono essere loro, nelle scuole, nelle famiglie e nella vita di ogni giorno, gli ambasciatori di un messaggio semplice ma fondamentale: ogni goccia d’acqua è preziosa. Custodirla significa proteggere il nostro presente e, soprattutto, costruire il nostro futuro” ha sottolineato il Coordinatore del distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola.

Le attività dell’Acea Acqua Edu Camp proseguiranno nei prossimi giorni nelle altre regioni interessate dal tour nazionale, coinvolgendo migliaia di studenti in un percorso educativo dedicato alla salvaguardia di una delle risorse più preziose per il futuro del pianeta.