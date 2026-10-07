Incendia plastica per l'oro rosso: carabinieri arrestano piromane 57enne Allerta massima sul fenomeno nel napoletano

Allerta massima sul fenomeno incendi e sui piromani da parte dei carabinieri, specie nell’area a nord di Napoli.

Questa notte verso l'una ad Acerra i militari della locale stazione, impegnati in un servizio ad hoc per combattere i reati ambientali, hanno arrestato per incendio un 57enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno sorpreso l’uomo in contrada Area di settembre mentre appiccava un incendio con l’intento di ripulire dei cavi di rame dal rivestimento in plastica. Le fiamme sono state domate mentre l’uomo è ora in attesa di giudizio.