IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Altro che intervalli Si cerca qualunque tema pur di tener vivo un interesse per il calcio già bello che scemato

Rivolgo un'accorata preghiera ai vertici di FIFA, UEFA, FIGC e perfino AIA. Nessuno consenta più che vi siano soste così lunghe dei campionati nazionali. Non tanto perché i giocatori sono sottoposti a stress psico-fisici così forti da comprometterne l'integrità. Non solo perché alla fine la Nations League non è altro che una gran giostra di denari da cui le società, proprietarie dei calciatori, non ricavano un bel nulla. Ma perché in mancanza di argomenti che contano si finisce col cercare qualunque tema e qualsivoglia opinione pur di tener vivo un interesse per il calcio già bello che scemato. Altro che intervalli delle partite!