Napoli: trovata una pistola in un vano contatori e arrestato un 50enne La scoperta dei carabinieri

Una presenza costante e capillare quella dei carabinieri della compagnia Stella nel rione Sanità. Durante un servizio ad ampio raggio i carabinieri hanno identificato 193 persone, controllato 96 veicoli e elevato 26 contravvenzioni al codice della strada.

Nel bilancio anche un arresto. Nell’abitazione di un 50enne già noto alle forze dell’ordine, trovati un panetto e 4 dosi di hashish, 6 sigarette artigianali con dentro tabacco e hashish e 625 euro in contanti ritenuto provento dell’attività illecita.

Il 50enne arrestato è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Effettuati controlli anche nelle aree comuni del quartieri. In piazzetta San Vincenzo, all’interno di un vano contatori della rete telefonica una pistola priva matricola e 26 proiettili.

L’arma sequestrata, sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.