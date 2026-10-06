All'Arenaccia una ludoteca per bambini nel bene confiscato alla camorra Taglio del nastro con il ministro Piantedosi e il sindaco Manfredi: "Simbolo di riscatto"

È stata inaugurata oggi pomeriggio una ludoteca per bambini e ragazzi fino ai 17 anni all’interno di un immobile confiscato alla criminalità in via Piazzolla 15, angolo via Gabriele Pepe 37, nel quartiere Arenaccia, a Napoli. Il progetto è stato promosso da Fondazione A Voce d’ e Creature, ente per la tutela dei minori guidato da Don Luigi Merola, in collaborazione con la Fondazione per la scuola italiana, Mediocredito Centrale e BdM Banca.

All’evento di apertura erano presenti, tra gli altri, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, mentre il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto con un video messaggio.

“La lotta alla criminalità comincia molto prima che si renda necessario l'intervento delle Forze dell'ordine. Comincia quando un bambino viene aiutato a non abbandonare la scuola, quando un adolescente trova un adulto disposto a dedicargli tempo, quando un giovane scopre un talento che non sapeva di possedere. Dire a un ragazzo cosa non deve fare è necessario, ma non basta: occorre mostrargli ciò che può fare”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“Voi siete il simbolo del riscatto, il simbolo della bellezza, il simbolo del bene. Un grazie a don Luigi, a tutti voi volontari di questa straordinaria fondazione e a voi giovani che rappresentate il futuro e la speranza”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“La Fondazione ‘A voce d’è creature' guidata da Don Luigi Merola già rappresenta un presidio sociale ed educativo fondamentale a cui siamo vicini come Amministrazione. L’apertura della ludoteca rafforza la missione della struttura: creare un modello per i bambini sin da subito, per ridurre sempre più la dispersione scolastica come stiamo facendo da qualche anno grazie alla sinergia tra Istituzioni e associazionismo”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

La Fondazione per la scuola Italiana, ente no profit che si propone di mobilitare il settore privato a supporto della scuola italiana, ha stanziato insieme a Mediocredito Centrale e BdM Banca un contributo complessivo di 50mila euro per trasformare questo immobile e renderlo un presidio di inclusione ed educazione in un quartiere difficile. Il suo supporto rientra nell’ambito di un programma più grande noto come EduCare, che ha un budget di oltre due milioni e 300mila euro ed è nato per contrastare la dispersione scolastica tramite il miglioramento della sicurezza e degli ambienti scolastici, la realizzazione di laboratori didattici e interventi di efficientamento energetico delle strutture, sempre più urgenti alla luce dell'attuale crisi climatica

Al momento ne stanno beneficiando sette realtà oltre alla Fondazione “A Voce d’ ‘e Creature”, tutte individuate tramite un cosiddetto ‘programma a sportello’ basato su criteri quali vulnerabilità territoriale, bacino d’utenza, qualità progettuale, innovazione e fattibilità. Anziché ricevere dei fondi, hanno ottenuto un progetto completamente "chiavi in mano" grazie al supporto specialistico di Amplia Infrastructures, Gruppo Autostrade per l'Italia, che aderisce alla Fondazione per la scuola italiana

“È un momento di grande gioia perché finalmente inauguriamo una nuova casa. Da oggi abbassiamo l’età dei minori accolti aggiungendo anche la fascia d’età dai 5 anni in giù. Un nuovo presidio di legalità in un bene confiscato. Grazie per aver sostenuto il nostro progetto: A speranza de creature! Formare oggi un bambino a Napoli significa non punire un adulto un domani!”, dichiara don Luigi Merola, Presidente della Fondazione A Voce d’e Creature.

“Siamo onorati di affiancare don Merola nel lavoro straordinario che svolge ogni giorno a supporto dei ragazzi e delle famiglie nei quartieri più sfidanti di Napoli”, dichiara il presidente della Fondazione per la scuola italiana Stefano Simontacchi. “Abbiamo scelto di investire in questo progetto perché rappresenta un modello educativo integrato e ad alto valore sociale. Un’alternativa concreta e sostenibile per contrastare la dispersione e la marginalità, creando opportunità di sviluppo e di inclusione per le nuove generazioni”.

“Per la storia professionale che mi ha accompagnato per oltre quarant’anni al servizio dello Stato, vedere un bene sottratto alla criminalità organizzata trasformarsi in un luogo dedicato ai bambini e ai ragazzi ha per me un significato particolarmente profondo”, ha dichiarato il Presidente di MCC, Gen. Giorgio Toschi. “Sono orgoglioso che Mediocredito Centrale abbia scelto di sostenere questo progetto, perché significa contribuire a restituire alla comunità un luogo di crescita, inclusione e opportunità per i più giovani, offrendo un concreto segnale di riscatto e di rinascita per il territorio”.

“L’inaugurazione di questi nuovi spazi rende tangibile l’impegno che BdM Banca ha scelto di assumere al fianco della Fondazione ‘A Voce d’ ‘e Creature e di Don Merola”, commenta Cristiano Carrus, Amministratore Delegato di BdM Banca. “Come banca profondamente legata alle comunità in cui opera, crediamo che sostenere iniziative capaci di creare opportunità per i più giovani e supportare le famiglie sia un modo concreto per contribuire allo sviluppo sociale del territorio. Questo progetto dimostra quanto sia importante fare rete per costruire occasioni di crescita e inclusione”. Era presente anche la presidente della Quarta Municipalità, Maria Caniglia.