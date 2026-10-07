Nuovi controlli dei carabinieri: sequestrati 3 coltelli e 200 grammi di droga

Gragnano, i controlli dei carabinieri continuano. Giorno dopo giorno, i militari passano dalle strade del centro alle zone più periferiche, entrando anche nelle aree comuni dei grandi complessi abitativi.
Anche questa volta l’attenzione dei miliari si è fermata nell’area comune del Parco Sofia.
Durante il controllo trovati due involucri, per un totale di 218 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, una mazza da baseball e tre coltelli, due dei quali a serramanico. Tutto è stato sequestrato.