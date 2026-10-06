Rischio salmonella, vietato il pomodo fresco crudo nelle mense scolastiche Il provvedimento dopo la segnalazione dell'Asl

Il Comune di Napoli comunica la sospensione cautelativa e temporanea della somministrazione di pomodoro fresco crudo (in particolare della tipologia ciliegino) all’interno di tutti i servizi di ristorazione collettiva e scolastica (asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, nonché strutture sanitarie, socio-assistenziali e mense). Il provvedimento arriva dopo la nota dell'Asl partenopea relativamente al rischio salmonella.

"Al momento non risultano casi segnalati a Napoli e in Campania. Il provvedimento è stato adottato in via di estrema cautela e in applicazione del principio di precauzione, a seguito delle risultanze emerse a livello nazionale ed epidemiologico riguardanti casi di tossinfezione alimentare da Salmonella associati al consumo di pomodori freschi consumati crudi", fanno sapere dal Comune.

"A tutela della salute pubblica, in particolare dei minori e delle fasce fragili:

• nei menu previsti, il pomodoro crudo verrà temporaneamente sostituito con altri ortaggi/vegetali cotti o verdure fresche crude non interessate dai controlli in corso.

• rimane regolarmente consentita la somministrazione di pomodoro previa idonea e completa cottura.

La misura ha carattere provvisorio e rimarrà in vigore in attesa del completamento degli accertamenti analitici da parte delle Autorità Sanitarie competenti".