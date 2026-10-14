Gragnano: l'altarino votivo, la criminalità e la lotta dei carabinieri Ennesimo manufatto rimosso nel napoletano

Non è la prima volta in tutta la provincia di Napoli. Un simbolo per “ricordare” il proprio caro o forse l’egemonia. Un modo per essere presenti sul territorio.

Siamo a Gragnano e i controlli dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia mirano a contrastare i reati e la presenza della criminalità.

I carabinieri della locale stazione hanno individuato a via Cappella della Guardia un altarino votivo. L’opera, due lumini, una mattonella in ceramica con foto, dei fiori e le iniziali C e A è stata rimossa.

Proseguono le indagini da parte dei carabinieri coordinati dalla procura di Torre Annunziata e dalla Dda partenopea per identificare i responsabili della realizzazione del manufatto realizzato, tra l’altro, in concomitanza del compleanno dell’uomo raffigurante sulla mattonella rimasto poi ucciso il 29 agosto 2025.