Droga nel napoletano: quattro arresti in poco meno di due ore Un pomeriggio intenso per i carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania

Quattro arresti per droga in poco meno di due ore. Un pomeriggio intenso per i carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania.



Il primo blitz nel parcheggio di un centro scommesse in via San Francesco a Patria. Un uomo è in auto e passa due buste di cellophane ad altre due persone, in cambio di una mazzetta di contanti. Coloro che prendono in consegna il carico hanno 42 e 34 anni.



I militari sono di passaggio e vedono tutto. Finiscono tutti in manette. Nelle buste 100 dosi di cocaina e nelle tasche dell’uomo in auto banconote per 445 euro.



Sequestrate altre 3 dosi della stessa sostanza e circa 300 euro in contante, trovati nelle disponibilità del 42enne. Sono tutti ai domiciliari, in attesa di giudizio per detenzione e spaccio di stupefacenti.



In manette per lo stesso reato anche un altro uomo. Ancora gli stessi carabinieri l’hanno sorpreso in piazza Roselli a Qualiano, mentre cedeva droga ad un cliente giovanissimo poi fuggito. Addosso, nascondeva 18 dosi di cocaina, 7 di crack e 324 euro. E’ stato portato in carcere.