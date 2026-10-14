San Giovanni Barra: maxi operazione della polizia Donna sorpresa con oltre 20 kg di droga e migliaia di euro in contanti

La polizia ha arrestato una 33enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; la stessa è stata, altresì, denunciata per ricettazione.

I falchi della squadra mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della predetta, in zona San Giovanni- Barra, dove hanno rinvenuto 19 bustine di marijuana, ben 6.300 euro, suddivisi in banconote di vario taglio ed un mazzo di chiavi, risultate poi essere quelle di un altro locale in uso alla donna.

I poliziotti, con il supporto di un’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno controllato il locale in questione, dove hanno rinvenuto una pistola Glock cal. 9x21, risultata essere provento di furto, circa 200 cartucce di vario calibro, numerosissime buste contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 12 kg, circa 8 kg di hashish, circa 100 grammi tra cocaina e metanfetamina, 5 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagata è stata alla fine arrestata.