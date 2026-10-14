Politano post Villarreal-Napoli: «Chiedo scusa, ci metto la faccia» Politano: «Loro sono stati più squadra di noi, dobbiamo ritrovare lo spirito di squadra»

Il Napoli è uscito sconfitto dal campo contro il Villarreal nella seconda gara di league phase di Champions. Un 3-1 in trasferta segnato principalmente da un episodio: l'errore di Matteo Politano al 23' minuto che concede difatti il gol del pari alla squadra casalinga. Il momento di difficoltà ha poi portato anche al consequenziale svantaggio firmato Mourino.

Il Napoli di Massimiliano Allegri sale così a quota quattro sconfitte in otto partite, ponendo in salita il cammino in Champions League con un esordio da zero punti tra Arsenal e Villarreal.

Politano: «Loro sono stati più squadra di noi»

Ai microfoni di Sky Sport Matteo Politano si è soffermato sull'errore commesso e sullo spirito della squdadra.

Di seguito le parole del calciatore azzurro:

Ci tengo subito a precisare che mi dispiace per il mio errore e ci metto la faccia. Ho chiesto scusa ai compagni e chiedo scusa anche ai tifosi. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti, nel secondo ci siamo troppo sfilacciati

Nel primo tempo abbiamo fatto bene, il problema è stato nel secondo in cui abbiamo sbagliato parecchie scelte. Loro sono stati più squadra di noi, dobbiamo ritrovare lo spirito di squadra e di difendere tutti insieme. In questi periodi bisogna compattarci il più possibile