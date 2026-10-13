Villareal - Napoli 3 - 1. Rrahmani illude, Politano regala. Nuova sconfitta Il Napoli si fa rimontare, il Villareal vince meritatamente

Un vantaggio che dura appena tre minuti, una rimonta subita nel giro di dieci e una ripresa senza la forza necessaria per riaprire la partita. Il Napoli torna dalla Spagna con una sconfitta per 3-1 contro il Villarreal, maturata al termine di una gara dai due volti. Gli azzurri partono con il piglio giusto, trovano il gol e sembrano poter costruire una serata diversa, ma finiscono progressivamente per smarrirsi, lasciando agli spagnoli il merito di una vittoria costruita con concretezza e chiusa nel finale.

La partita si accende nella prima mezz’ora, quando il risultato cambia tre volte in appena dieci minuti. Al 23’ è Rrahmani a portare avanti il Napoli, regalando agli uomini di Allegri il vantaggio e alimentando le speranze di una trasferta positiva. L’illusione, però, dura pochissimo. Al 26’ Mikautadze trova la rete del pareggio e rimette subito tutto in discussione dopo un errore grossolano di Politano.

Il Villarreal prende coraggio e continua a spingere, approfittando delle difficoltà degli azzurri nel contenere la reazione avversaria. Al 33’ arriva anche il sorpasso: Mourino, servito da Moreno, completa la rimonta e ribalta una partita che sembrava essersi messa sui binari favorevoli al Napoli. In pochi minuti, gli spagnoli trasformano lo svantaggio in un vantaggio che finirà per rivelarsi decisivo.

Il Napoli accusa il colpo e non riesce a ritrovare la brillantezza mostrata in avvio. La squadra perde progressivamente campo e incisività, mentre il Villarreal acquista sicurezza, gestisce meglio gli spazi e riesce a controllare l'andamento dell'incontro. Il primo tempo si chiude con gli azzurri costretti a inseguire, chiamati a una reazione che nella ripresa non arriverà con la forza sperata.

Nella seconda frazione, infatti, la formazione di Allegri fatica a cambiare marcia. I cambi provano a dare nuova energia alla squadra, ma il Napoli non trova la continuità necessaria per mettere davvero in difficoltà gli avversari. Manca la capacità di alzare il ritmo, di costruire una pressione costante e di trasformare il possesso in occasioni concrete. Il Villarreal, invece, amministra il vantaggio senza perdere lucidità, aspettando l'occasione giusta per chiudere definitivamente i conti.

Il colpo del ko arriva all’86’. Quando il Napoli prova ancora a restare aggrappato alla partita, Oluwaseyi trova la rete del 3-1 su assist di Perez e spegne le ultime speranze azzurre. Un gol che mette il sigillo sulla vittoria spagnola e certifica le difficoltà della squadra italiana nel riuscire a reagire dopo il doppio colpo incassato nel primo tempo.

Per il Napoli è una serata da archiviare in fretta, ma anche da analizzare con attenzione. Il gol iniziale di Rrahmani e l'approccio incoraggiante non sono bastati a garantire una prestazione all'altezza per tutti i novanta minuti. A pesare sono stati soprattutto la rapidità con cui il Villarreal ha ribaltato il risultato e il calo degli azzurri, incapaci di ritrovare equilibrio e incisività nella seconda parte del confronto.

La sconfitta spagnola lascia dunque più di un interrogativo sulla tenuta della squadra. Per Allegri la priorità sarà recuperare continuità, solidità e capacità di gestire i momenti difficili della partita. Perché contro avversari in grado di colpire con questa rapidità, un buon avvio non basta: servono personalità e lucidità anche quando la gara cambia direzione. E al Napoli, questa volta, è mancata proprio la capacità di rialzarsi dopo la rimonta subita.