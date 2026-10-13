Campi Flegrei, Fico: "Struttura commissariale per dieci anni" "Cambiamento del modello di governo del territorio per la gestione del fenomeno bradisismico"

Nota ufficiale da parte del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, sul decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri sui Campi Flegrei: "Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge sui Campi Flegrei, frutto anche delle interlocuzioni istituzionali che abbiamo portato avanti in queste settimane in una reale e leale collaborazione con il Governo. La principale novità che introduce è un cambiamento significativo del modello di governo del territorio per la gestione del fenomeno bradisismico. - afferma il Governatore - È infatti prevista una struttura commissariale della durata di dieci anni, con a capo il Presidente della Regione Campania, che consentirà di definire un quadro più chiaro e stabile del coordinamento delle attività e della programmazione. La struttura sarà dotata di strumenti e poteri per intervenire sugli immobili e sugli edifici danneggiati e, guardando al futuro, per riqualificare il patrimonio edilizio pubblico e privato dei Campi Flegrei. Il Governo ha indicato un impegno finanziario di oltre un miliardo di euro nell’arco di dieci anni".

"Abbiamo di fronte una sfida complessa"

"Il nuovo modello di intervento sulle abitazioni prende come riferimento l’esperienza della ricostruzione del Centro Italia, che rappresenta oggi uno dei sistemi più efficaci per la gestione degli interventi di riparazione e riqualificazione del patrimonio edilizio. Tra le misure previste dal decreto ci sono inoltre contributi fino a 30mila euro per gli interventi di pronto ripristino, il riferimento all’ISEE per accedere ai contributi (fino al cento per cento) destinati agli interventi di riduzione della vulnerabilità degli edifici, la sospensione di adempimenti tributari e fiscali, la sospensione dei mutui fino al 31 dicembre 2027 e il prolungamento dei contratti di locazione per rispondere alle esigenze abitative delle famiglie coinvolte. Abbiamo di fronte una sfida complessa che porteremo avanti continuando nella stretta collaborazione istituzionale con il Governo nazionale e con i Comuni dei Campi Flegrei, senza dimenticare l’ascolto costante dei bisogni delle comunità".

"Ciò che più conta è garantire soluzioni tempestive"

"Lavoreremo per migliorare e rendere nel tempo progressivamente più rapide ed efficaci le procedure necessarie alle opere di pronto ripristino e di riparazione, per ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio e rispondere alle esigenze dei cittadini e delle attività commerciali e imprenditoriali. Lo faremo con spirito di servizio e senso di responsabilità. Ciò che più conta è garantire soluzioni tempestive, concrete ed efficaci a una comunità provata, che ama il proprio territorio e che deve guardare al futuro con fiducia. Non lasceremo mai soli i cittadini dei Campi Flegrei".