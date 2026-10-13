Villareal - Napoli, Allegri: "Si può perdere, ma non così" Il tecnico dopo la gara: "Subiamo troppo, dobbiamo trovare maggior equilibrio"

AI microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri non nasconde la profonda delusione e punta il dito sul blackout mentale ed tattico dei suoi.

L'analisi del match: "Quattro passaggi corti senza senso"

Il vantaggio lampo di Rrahmani aveva indirizzato la gara su binari favorevoli, ma la reazione degli spagnoli – complici vistose disattenzioni della retroguardia azzurra – ha totalmente ribaltato il punteggio già prima dell'intervallo con la rete di Mikautadze (22') e l'inzuccata di Mouriño (25'). Nella ripresa, il tris di Oluwaseyi all'85' ha chiuso definitivamente i giochi.

L'allenatore del Napoli ha analizzato così il momento critico del match:

"In Champions bisogna cercare meno errori possibili. Sull'1-1 ci sono stati quattro passaggi corti senza senso nella nostra metà campo. In Europa bisogna giocare in un altro modo, siamo andati in confusione e abbiamo preso subito il 2-1."

Il confronto con il Frosinone e l'incomprensione con De Bruyne

Nonostante la vittoria netta per 3-0 ottenuta pochi giorni prima in campionato contro il Frosinone, Allegri riscontra gli stessi difetti di gestione della palla e di scelta negli ultimi metri:

Problemi di gestione: "Nel secondo tempo ci siamo allungati. Come contro il Frosinone, non abbiamo trovato altri gol per errori di scelta. Si può perdere, ma non in questo modo. Bisogna avere più pazienza nella gestione della palla."

Tattica e comunicazione: "A un certo punto ho chiesto a De Bruyne di andare in mezzo ai due a centrocampo e non ci siamo capiti."

Difesa sotto accusa ed equilibrio da ritrovare

Nonostante la prestazione dei centrali, il Napoli soffre la troppa concessione sui tiri dal limite ed evidenzia una tenuta difensiva ancora deficitaria dall'inizio della stagione:

"È diventata quasi una vergogna saper difendere. I nostri difensori stasera lo hanno fatto bene, però abbiamo concesso tanti tiri da fuori area. Da inizio stagione subiamo troppo, dobbiamo trovare maggiore equilibrio. Le qualità per andare a far gol le abbiamo."