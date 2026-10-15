Pompei, spaccia droga da un’auto: scoperto e arrestato In manette un 21enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 21enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Pompei, hanno notato a bordo di un’auto il 21enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona.

Gli operatori hanno bloccato sia l’acquirente, che nel frattempo aveva tentato di disfarsi della dose appena acquistata, sia il 21enne che è stato trovato in possesso di 220 euro e circa 40 grammi di sostanze stupefacenti tra marijuana, hashish e cocaina.

Per tali motivi, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.