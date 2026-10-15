IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Dio li accoppia I rigori al Napoli e le parole di Lang

Marelli e Capuano si sono trovati concordi - senza neppure un significativo distinguo di stile - nel ritenere che il rigore assegnato al Napoli contro il Frosinone fosse da porre, senza se e senza ma, tra quelli che meritavano un diminutivo più dispregiativo che tenero. Un altro duo si è distinto per la concordanza di opinioni.

E su tutt'altro argomento. La nuova coppia di censori è rappresentata da Ferrara e Tacchinardi e l'oggetto del loro inconsolabile sdegno sono state le offensive - a loro giudizio - dichiarazioni di Lang su Conte.

Di fatto ha solo detto che il salentino non lo capiva e Allegri sì. Dio prima li fa e poi li accoppia!