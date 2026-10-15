Trombetti: "Mi auguro che De Bruyne vada in panchina a Venzia" L'ex rettore: "Involuzione a Villareal: Allegri non corra il rischio di "impiccarsi" al belga"

La brutta sconfitta di Villareal è un passo indietro per il Napoli dopo la vittoria casalinga col Frosinone, anche l'ex rettore della Federico II, il professor Guido Trombetti, parla di involuzione: “Certo che è un passo indietro, perché il calcio è fatto di risultati: nel calcio non conta nient'altro se non episodi singoli e risultati, il resto per l'80 per cento sono chiacchiere”.

E poi c'è il nodo De Bruyne, con la tensione che si è creata col mister Allegri per l'atteggiamento in campo: “Penso che Allegri non debba correre il rischio di impiccarsi a De Bruyne. Quindi il belga o si mette in riga a 35 anni, accettando di fare quel che gli chiede l'allenatore oppure per me si deve accomodare in panchina. Io la penso esattamente come Antonio Conte: ha avuto risultati straordinari anche perché non guardava in faccia a nessuno. De Bruyne ha 35 anni e non è Modric né per struttura fisica né per tipologia di giocatore quindi questi anni gli pesano . E' vero, come dice il mio amico Enrico Fedele, che al posto dei piedi ha due violini, ma deve farli funzionare come chiede l'allenatore. Il mio augurio? E' che sabato a Venezia vada in panchina”.