Acerra, colpi di pistola contro un asilo: si indaga Spari nella notte contro un asilo privato a via Stendardo ad Acerra

Un grave episodio intimidatorio si è verificato nella notte ad Acerra, in provincia di Napoli. Ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro la struttura di un asilo privato situato in via Stendardo.

L'allarme è scattato nelle prime ore della mattina, quando è stata segnalata la presenza di danneggiamenti riconducibili all'uso di armi da fuoco. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Acerra per avviare le prime verifiche e mettere in sicurezza l'area.

I rilievi del Nucleo Investigativo e la dinamica

Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli investigatori, l'incursione armata sarebbe avvenuta verosimilmente durante le ore notturne, quando la struttura scolastica era completamente vuota. Al momento non si registrano feriti.

Per raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini, sono giunti sul posto anche i militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna. Gli specialisti dell'Arma stanno eseguendo i rilievi tecnico-scientifici necessari per reperire bossoli o ogive rimasti a terra o incastonati nelle pareti dell'edificio, determinare il calibro e il tipo di arma utilizzata dall'agguato e mappare la traiettoria precisa dei proiettili.

Le piste investigative

Le indagini sono attualmente in corso a 360 gradi e non viene esclusa alcuna ipotesi, dalla bravata a scopo intimidatorio fino a contesti legati alla criminalità organizzata o a tentativi di estorsione ai danni dei gestori della struttura.

Al vaglio degli inquirenti ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona di via Stendardo, che potrebbero aver ripreso la fuga dei responsabili o i mezzi utilizzati per l'agguato.