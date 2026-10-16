Ercolano celebra l'attore Luigi Zeno: riconoscimento al merito artistico Un talento che si afferma nelle produzioni nazionali e internazionali

Un riconoscimento che celebra il talento, la determinazione e l'orgoglio di un'intera comunità. La Città di Ercolano ha reso omaggio all’attore Luigi Zeno, distinguendolo per i risultati raggiunti nel mondo della recitazione e per un percorso artistico che lo vede protagonista in importanti produzioni nazionali e internazionali.

La cerimonia di consegna si è svolta nella stanza del Sindaco del Comune di Ercolano, dove la sindaca Antonietta Garzia ha conferito personalmente all’attore il riconoscimento al merito artistico, esprimendo l'apprezzamento dell'Amministrazione comunale per la professionalità, la dedizione e il talento dimostrati nel corso degli anni.

Da Ercolano ai set delle grandi produzioni televisive, Luigi Zeno rappresenta una nuova generazione di interpreti che, attraverso studio, sacrificio e determinazione, sta conquistando il proprio spazio nel panorama artistico italiano.

Un percorso iniziato fin da giovanissimo nel teatro e consolidatosi attraverso esperienze cinematografiche e televisive, fino all'approdo su Netflix con la serie Minerva – La Scuola, nella quale interpreta il personaggio di Leonardo.

La sua crescita professionale prosegue con produzioni destinate a Rai 1, tra cui Nemo – Chi ha ucciso Sofia? e Trastevere Blues, il nuovo poliziesco ambientato a Roma diretto da Beniamino Catena e Marco Bocci.

Nel corso della sua carriera Luigi Zeno ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il premio di Miglior Giovane Attore Italiano, il Leone d'Oro Alato di San Marco e attestazioni di merito ricevute presso il Senato della Repubblica e il Parlamento Europeo.

Le parole della Sindaca Antonietta Garzia

Durante l'incontro, la sindaca ha sottolineato il valore dell'esempio rappresentato da Luigi Zeno per i giovani del territorio.

"Luigi è il simbolo di come il talento, quando è accompagnato dall'impegno e dalla determinazione, possa trasformarsi in una concreta opportunità di crescita professionale. La sua storia dimostra che anche partendo da una realtà come la nostra si possono raggiungere traguardi importanti senza mai perdere il legame con le proprie radici. Per Ercolano è motivo di orgoglio vedere un nostro concittadino affermarsi in produzioni di rilievo nazionale e internazionale. Con questo riconoscimento vogliamo esprimere la gratitudine e la vicinanza dell'intera comunità."

L'intervento di Luigi Zeno

Luigi Zeno ha ringraziato la Sindaca e l'Amministrazione comunale per l'onorificenza ricevuta, spiegando di aver voluto essere presente nonostante gli impegni lavorativi che lo vedono attualmente impegnato a Roma sul set di una nuova produzione televisiva.

"Sono profondamente grato alla sindaca e all’amministrazione comunale per questo riconoscimento. Riceverlo dalla mia città ha per me un valore speciale. Oggi sono impegnato a Roma su un nuovo set televisivo, ma non potevo mancare a questo appuntamento. Ercolano è la mia casa, il luogo da cui sono partito e a cui torno sempre con il cuore. Questo premio mi emoziona perché rappresenta l'affetto della mia comunità e delle mie radici. Ai giovani voglio dire di credere nei propri sogni e di non porsi limiti: non è il luogo da cui si parte a determinare dove si può arrivare. Continuerò a lavorare con impegno, passione e umiltà, portando sempre con me l'orgoglio di appartenere a questa città", ha dichiarato l'attore.

Il riconoscimento conferito dalla Città di Ercolano rappresenta non solo un tributo ai risultati già raggiunti, ma anche un segno di fiducia verso il futuro di un artista che continua a distinguersi per talento, impegno e professionalità. Una giornata di orgoglio per l'intera comunità ercolanese, che vede in Luigi Zeno un esempio positivo per le nuove generazioni e un ambasciatore del territorio nel panorama artistico nazionale e internazionale.