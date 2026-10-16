Nappi: fare piena luce su escalation di roghi nell’area industriale a Napoli L'ennesimo capannone in fiamme nel capoluigo camoano

"È preoccupante l’escalation di roghi registrati nell’area industriale di Napoli nell’arco di appena due settimane.

Confidiamo nella rapida azione delle forze dell’ordine perché sia fatta piena luce anche sulla natura dell’incendio divampato questa mattina in via Brin.

Individuare le cause è il passo fondamentale per intervenire su quella che sta diventando una vera e propria emergenza ambientale nella zona orientale di Napoli e, soprattutto, per la salute dei cittadini.

Ed escludere o confermare una pista ancora più inquietante: la ripetizione di questi episodi può nascondere operazioni di tipo diverso? Ci sono interessi in gioco?

Dagli smaltimenti illeciti alle speculazioni edilizie ogni ipotesi va vagliata». Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.