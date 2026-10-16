Terra dei fuochi: la polizia locale sequestra ennesima attività Era priva delle autorizzazioni ambientali

La polizia locale della città di Afragola diretta dal dirigente comandante colonnello Antonio Piricelli ha intensificato le attività di controllo del territorio finalizzate a tutelare salute dei cittadini ed a reprimere il fenomeno della cosidetta Terra dei Fuochi.

Nel corso delle attività di pattugliamento del territorio gli agenti diretti personalmente dal comandante Piricelli hanno portato alla luce, nascosta all’interno di un palazzo un'attività artigianele.

Dalla ispezione dei luoghi e dal controllo documentale all’interno del cortile sono stati rinvenuti oltre alle attrezzature e ai macchinari utili all’esercizio del mestiere in questione, enormi quantità di rifiuti sparsi ed all’interno di un manufatto di circa 100 mq sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti vari misti a bustoni.

L’attività è risultata essere in esercizio priva delle autorizzazioni ambientali e di qualsiasi contratto per lo smaltimento dei rifiuti. E' scattato il sequestro e il titolare denunciato all’autorità giudiziaria.