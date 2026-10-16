Allegri verso Venezia-Napoli: «Lucca dal 1'? Sto valutando, ha qualità» Allegri in conferenza stampa presenta Venezia-Napoli

Torna in campo il Napoli di Massimiliano Allegri domani - sabato 17 ottobre - alle ore 15:00 contro il Venezia. Reduci dalla sconfitta in Champions League contro il Villarreal, gli azzurri puntano ai tre punti per lasciarsi alle spalle l'esperienza europea in Spagna e ripartire in campionato.

Per la gara contro il Venezia, Allegri dovrà fare a meno di David Neres, fermato da una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Mercoledì, però, sono tornati ad allenarsi in gruppo Frank Zambo Anguissa, Alisson Santos e Mathias Olivera.

Allegri in conferenza stampa: la diretta testuale

Massimiliano Allegri presenta la partita contro il Venezia in conferenza stampa a partire dalle 12:00 dal Centro Sportivo di Castel Volturno alla vigilia del match.

Di seguito le parole dell'allenatore del Napoli:

«Lucca dal 1' minuto? Le valutazioni finali le farò dopo l'allenamento di oggi. Hojlund ha giocato tante partite, quindi magari avrà bisogno di un po' di riposo. Lucca è entrato bene in Spagna, ha avuto alcune situazioni favorevoli: è un giocatore che ha delle qualità importanti e credo che possa dare il suo apporto in termini di gol. Credo che sia stato eccessivamente criticato: l'importante è che continui ad impegnarsi, come fatto finora. È sempre entrato in campo con la mentalità giusta».

«Non sono preoccupato, bisogna trovare le soluzioni ai problemi. Bisogna gestire meglio la palla in certi momenti della partita e gestire meglio l'imprevisto, come è successo contro il Villarreal. Un gol non può cambiare l'andamento di una partita. Anche sul 2-1 avevamo la partita in controllo e potevamo avere la possibilità di pareggiarla. Quando una squadra è forte, anche dopo un momento di difficoltà della partita, riprende a giocare con serenità: su questo bisogna lavorare e migliorare».

«Lucca insieme ad Hojlund? Può essere una soluzione valida, perché toglie Hojlund da giocare solo spalle alla porta. L'altro giorno ha fatto bene, ha trovato una soluzione importante: ha solo sbagliato una scelta. Sulla gestione dei momenti della partita bisogna solo lavorarci. Abbiamo bisogno di avere tutti i giocatori a disposizione. Anguissa, Alisson e Olivera saranno a disposizione, purtroppo abbiamo perso Neres. Vergara e Favasuli procedono bene con il loro recupero».

Allegri verso Venezia-Napoli

«Comportamento De Bruyne? C'è stata un'incomprensione all'interno del campo in un momento particolare della partite, ma è finita lì. Non sono infastidito da quell'atteggiamento. Il ragazzo è intelligente, ha capito».

«Nella partita con il Frosinone - che abbiamo vinto ed è stata bella - abbiamo preso otto ripartenze dove non abbiamo chiuso l'azione. Se loro avessero sfruttato meglio quelle situazioni, non avremmo commentato ugualmente la partita. Quindi anche quando vinciamo, ci sono cose da migliorare».

«Beukema e Marianucci hanno recuperato in pieno. Sono due giocatori di completa affidabilità, quindi averli a disposizione è un vantaggio».

«Nicola è un allenatore che ha sempre fatto bene ed allena una squadra che ha delle qualità importanti, nonostante i zero punti in classifica. Anche a Bergamo ha fatto una buona partita, creando moltissimo. Venezia è sempre un campo difficile, bisogna adattarsi all'ambiente: per noi domani è una partita importante. La possiamo vincere giocando con grande umiltà e rispetto del Venezia».

«Io cambiato? Il risultato a me non condiziona rispetto a cosa abbiamo fatto bene o male. Non è che se a Milano Anguissa avesse fatto gol e avessimo vinto, l'atteggiamento dopo il 2-0 sarebbe stato giusto. Gli errori che si fanno, restano se vinci, se perdi o se pareggi. La prestazione tecnica a Villarreal è stata positiva, ma se succede di prendere 3 gol come abbiamo preso, bisogna migliorare. Ma l'ho sempre vista così, non sono cambiato»