Controlli della polizia nei "Quartieri spagnoli e Pianura" Ecco il bilancio dell'attività

Nell'ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla questura di Napoli nell’area dei Quartieri Spagnoli, gli agenti della polizia di stato, e nello specifico dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato controlli nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, i poliziotti hanno identificato complessivamente 168 persone, di cui 15 con precedenti, e controllato 34 veicoli.

Controlli della polizia anche nel quartiere Pianura

Gli agenti del locale commissariato con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 267 persone, di 96 con precedenti, controllato 124 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestato tre violazioni del codice della strada.