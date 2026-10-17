Gragnano: sequestri di stupefacenti e sanzioni per oltre 18mila euro Un arresto e denunce da parte dei carabinieri

Fino a tarda notte a Gragnano, i militari della compagnia carabinieri di Castellammare di Stabia, con il supporto del personale del Nil e del Nas di Napoli, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto”.

Focus dell’operazione la prevenzione ma anche il contrasto all’illegalità. Controlli della circolazione stradale e verifica del rispetto delle normative in materia di lavoro e sicurezza alimentare.



Arrestato un uomo di 36 anni*, già sottoposto agli arresti domiciliari, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata – Ufficio Esecuzioni Penali. Il provvedimento è scaturito dal riconoscimento della sua responsabilità per reati di furto in supermercato, commesso nel gennaio 2015, nonché di rapina e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, commessi nell’aprile 2025 a Castellammare di Stabia. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, come disposto dall’Autorità giudiziaria.

Durante i controlli un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di 25 grammi di marijuana.

Un’altra persona è stata denunciata perché, nonostante fosse sottoposta alla misura di sicurezza della libertà vigilata, è stata sorpresa intorno all’1:40 all’esterno di un bar di via Roma.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle attività commerciali.

Contestato a una titolare di un bar in via Strada carenze igienico-sanitarie. Disposte le prescrizioni. Sono state inoltre riscontrate violazioni della normativa in materia di lavoro, con l’impiego di lavoratori irregolari. Per questo motivo sono state elevate sanzioni amministrative per 6.400 euro ed è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale, con decorrenza dal 19 ottobre 2026.

Nel corso del servizio, i militari hanno inoltre rinvenuto, al centro della carreggiata in via Madonna delle Grazie, all’altezza del civico 352, un borsello “Louis Vuitton Paris”.

Al suo interno c’erano 16 bustine termosaldate contenenti complessivamente 40 grammi di hashish, una bustina con una dose di crack e altre nove bustine con 30 grammi di marijuana. É stato tutto sequestrato.

Sette persone sono state inoltre segnalate alla Prefettura dopo essere state trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

All’alba saranno complessivamente 293 le persone identificate e 107 i veicoli controllati con 35 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 19mila euro.

Tra le violazioni la mancata revisione dei veicoli, la guida senza patente o con patente scaduta, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, l’uso del telefono durante la guida, la circolazione senza i documenti prescritti e la mancanza della copertura assicurativa.