Casalnuovo di Napoli: sorpreso a cedere droga mentre è ai domiciliari La polizia arresta un 49enne

La polizia ha arrestato un 49enne, già sottoposto alla misura dei domiciliari, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I falchi della squadra mobile,, hanno controllato l’abitazione dell'uomo, dove lo hanno sorpreso durante un’attività di spaccio.

I poliziotti, hanno bloccato sia il 49enne, trovandolo in possesso di 10 grammi di cocaina e di 10 euro, nonché l’acquirente, trovato in possesso della dose appena acquistata.

All’interno dell’abitazione, sono stati rinvenuti altri due involucri della medesima sostanza, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto arrestato, l’acquirente, invece, sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.