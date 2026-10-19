Caro carburante? Denunciato mentre ruba gasolio dalle auto in sosta Per un 41enne rifornimento fai da te a Napoli

Ha assunto il valore di un bene di pregio ma è disponibile ovunque, in strada. Con gli attrezzi giusti può essere portato via, sfruttato direttamente o rivenduto.

Non è palladio, non è rame e nemmeno il chip di una carta d’identità. Parliamo del carburante. E con i prezzi che lievitano c’è chi vira verso un canale più semplice (e illegale…) di approvvigionamento. Il furto. Tra questi un 41enne di Pianura. E' stato sorpreso dai Carabinieri della compagnia di Bagnoli mentre “aspirava” gasolio da alcune auto in sosta. Armato di un tubo di plastica e una tanica, l’uomo si stava assicurando almeno un pieno gratuito di carburante. Denunciato, risponderà di furto aggravato.

Non solo questo nel vasto servizio organizzato dai militari della compagnia di Bagnoli nella serata di ieri.

Nei guai anche i proprietari di un appartamento in via comunale Napoli, allacciato direttamente alla rete elettrica nazionale senza il filtro di un contatore.

Manomissioni alle Cie, due quelle rilevate in poche ore. Sono state esibite durante un controllo da un 25enne e un 52enne, entrambi di Cavalleggeri d’Aosta. Denunciati.

Stessa sorte per un 47enne di Mergellina, alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente e per un 41enne sorpreso in via Coroglio nonostante sul suo capo pendesse un provvedimento di Dacur.

Tra le persone finite nelle maglie dei carabinieri anche un parcheggiatore abusivo. 6 gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura, 3 le attività commerciali ispezionate.