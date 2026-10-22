Ischia e Casamicciola: servizi anti droga sull'isola Carabinieri arrestano due persone

Due blitz anti droga a Ischia e a Casamicciola per i carabinieri. Da un lato una vecchia conoscenza, dall’altro un ragazzo alle prime armi.



Il primo a finire in manette è un 59enne già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di Ischia insieme ai militari dell’aliquota operativa avevano notato troppe persone che entravano e uscivano dall’appartamento del 59enne.

Preparato un servizio ad hoc, i militari hanno prima constatato la cessione ad un cliente di una dose di cocaina per 40 euro e poi sono intervenuti. L’uomo è stato trovato con 110 euro ed è stato arrestato.



A Casamicciola, invece, i carabinieri della sezione operativa hanno arrestato un 21enne incensurato. Il controllo avviene in località Cretaio. Il 21enne viene perquisito e trovato in possesso di 64 dosi di cocaina nascoste in un pacchetto di sigarette. Il pusher incensurato è stato arrestato.