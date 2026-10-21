"Il giovane Verdi" per il gran finale al Teatro San Carlo d Napoli L'ultimo appuntamento della stagione concertistica in programma il 24 ottobre

L’ultimo appuntamento della Stagione di Concerti 2025/26 del Teatro di San Carlo, sabato 24 ottobre 2026 (ore 19:00), riunisce le compagini artistiche del Lirico di Napoli: il Maestro del Coro Fabrizio Cassi dirige l’Orchestra e il Coro in un percorso attraverso gli esordi compositivi di Giuseppe Verdi, con pagine scritte tra il 1825 e il 1839, l’anno del debutto scaligero di “Oberto, conte di San Bonifacio”. La revisione critica è a cura di Dino Rizzo.

Le voci soliste Emanuele Pellegrini, Seungho Lee e Anna Grotto provengono dall’Accademia di Canto. Con loro, il basso Gianluca Margheri.

Il programma riscopre il Verdi apprendista a Busseto, dove il giovane compositore si forma in una vera e propria “bottega”: quella di Ferdinando Provesi, organista e Maestro di Cappella della Collegiata di San Bartolomeo e protagonista, con Antonio Barezzi, della Società Filarmonica cittadina. È dagli archivi di queste due istituzioni che provengono le partiture in cui Rizzo ha individuato la mano di Verdi.

La prima parte accosta le due Sinfonie, in Do maggiore e in Sol minore, ai due Tantum ergo. Il primo, in Sol, affidato a Emanuele Pellegrini, porta sul frontespizio il nome di Provesi, che in realtà ne scrive solo la prima battuta dei violini primi: il resto del brano, come individuato da Rizzo, è opera di Verdi. Più complessa la vicenda del secondo, in Fa, tramandato in parti autografe e in copie dello stesso Provesi: vedrà impegnato Gianluca Margheri.

Conclude la Messa per soli, coro e orchestra, con i tenori Emanuele Pellegrini e Seungho Lee insieme al soprano Anna Grotto: frutto ancora di una collaborazione di bottega, viene ripresa da Verdi in più occasioni fino all’esecuzione del 1835 nei pressi di Busseto. Evidente il debito verso Rossini, ma nell’orchestrazione cominciano a emergere tratti che anticipano il linguaggio del Verdi maturo.