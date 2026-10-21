Metro Linea 2, galleria di Pozzuoli: nuovi test sui treni per la riapertura Le verifiche sulla sicurezza della tratta. Casillo: consapevoli dei disagi, facciamo il possibile

Si è tenuta, nella sede della Protezione Civile della Regione Campania, una nuova riunione del tavolo di coordinamento sulla galleria ferroviaria di Pozzuoli, lungo la Linea 2 della metropolitana di Napoli.

All'incontro hanno partecipato il vicepresidente e assessore ai Trasporti della Regione Campania, Mario Casillo; l'assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta; i sindaci dei Comuni interessati, presenti in sede o in videocollegamento - Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, e Antonio Sabino, sindaco di Quarto - e i rappresentanti delle Direzioni generali regionali per la Salute e per la Mobilità, di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Nel corso della riunione è stato definito il piano operativo per avviare, a partire da domani, un'ulteriore fase di monitoraggio sperimentale richiesta da RFI. Le attività serviranno a rilevare e analizzare le concentrazioni di anidride carbonica direttamente a bordo dei treni durante il transito nella galleria.

I test si svolgeranno nell'arco di alcuni giorni, in diverse fasce orarie e con differenti tipologie di convogli, caratterizzati da diversi sistemi di aerazione. Le prove simuleranno sia le normali condizioni di esercizio, con i treni in transito, sia situazioni di sosta prolungata all'interno del tunnel, per valutare le condizioni microclimatiche nelle carrozze.

Le operazioni saranno condotte con il supporto dei tecnici di RFI, del personale della Protezione Civile regionale e dei Vigili del Fuoco, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle prove. I dati raccolti serviranno a elaborare un modello matematico predittivo affidabile della dinamica dell'aria all'interno della galleria.

Le simulazioni rappresentano un passaggio necessario per consentire alle autorità sanitarie competenti di completare le valutazioni ai fini della riapertura della tratta ferroviaria.

«Proseguono le attività per restituire quanto prima un servizio fondamentale all'area flegrea», dichiara il vicepresidente e assessore ai Trasporti, Mario Casillo. «Siamo pienamente consapevoli dei disagi che la chiusura della linea sta provocando a pendolari, studenti e lavoratori. L'obiettivo comune è riaprire la tratta il prima possibile, ma potremo farlo soltanto quando saranno garantite tutte le condizioni di sicurezza per i cittadini e per il personale di bordo».

«Le attività di monitoraggio procedono con il massimo rigore scientifico e operativo», aggiunge l'assessora alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta. «Ringrazio tutte le istituzioni, l’INGV, i Vigili del Fuoco e i sindaci per la costante e proficua collaborazione. La tutela della salute e della sicurezza resta la nostra priorità. Così come lo è riaprire quanto prima la tratta. E le verifiche che partiranno domani serviranno proprio a definire un modello affidabile a supporto della ripresa del servizio. Seguiremo tutte le fasi affinché ogni decisione sia supportata da dati solidi e sia possibile fornire risposte certe».

