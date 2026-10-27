Ottaviano, controlli della polizia: 11 violazioni al codice della strada Operazione interforze

Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, con il supporto dei militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza e di personale della polizia locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Ottaviano.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato complessivamente 293 persone, di cui 69 con precedenti di polizia, controllato 163 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestato 11 violazioni del codice della strada.

Infine, sono state controllate 13 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.