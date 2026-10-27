Spara petardo per una festa ma gli scoppia in mano: 14enne ferito gravemente Possibili danni a carico di tendini e di una falange

Una festa di compleanno si è trasformata in dramma nella serata di ieri a Lacco Ameno, sull'isola d'Ischia. Un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito alla mano sinistra a causa dell'esplosione di un petardo.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto accertato dai Carabinieri della stazione di Casamicciola Terme, intervenuti tempestivamente sul posto e in ospedale, il giovane aveva appena terminato di festeggiare il compleanno di un coetaneo all'interno di un locale dell'isola. Insieme a un gruppo di amici, si è poi diretto nel rione Ortola, nei vicoli situati alle spalle del municipio.

È qui che il quattordicenne avrebbe acceso un petardo di tipo cobra — portato da casa — trattenendolo in mano per troppo tempo prima di riuscire a lanciarlo. L'ordigno è deflagrato quasi immediatamente, provocando lesioni gravissime alla mano sinistra.

I soccorsi e le condizioni di salute

Il minore è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli di Ischia per le cure del caso.

L'entità dei danni riportati è ancora in fase di definizione da parte dei sanitari, ma i primi accertamenti medici evidenziano possibili lesioni a carico di alcuni tendini e di una falange. Dopo le prime cure e gli esami diagnostici, il ragazzo è stato dimesso e affidato alla responsabilità dei genitori.