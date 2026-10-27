Azione Napoli: Luigi Bosco commissario metropolitano Definita la nuova squadra

"Con queste nomine avviamo una nuova fase organizzativa per Azione nell’area metropolitana di Napoli.

L’obiettivo è rafforzare la presenza del partito nei comuni, valorizzare le competenze dei nostri dirigenti e costruire una rete politica capace di coinvolgere amministratori locali, giovani e cittadini che si riconoscono nei valori del liberalismo e del riformismo".

È quanto dichiara Luigi Bosco, segretario regionale di Azione Campania e nuovo commissario metropolitano di Napoli, a margine della riunione della dirigenza del partito.

Nel corso dell’incontro è stata definita la nuova organizzazione metropolitana di Azione, attraverso l’attribuzione di responsabilità politiche e organizzative e la nomina dei commissari cittadini in numerosi comuni della provincia di Napoli.

A Enrico Ditto è stata affidata la responsabilità metropolitana degli Enti Locali, mentre Rosario Albano assume l’incarico di responsabile metropolitano dell’Organizzazione, oltre a quello di commissario cittadino di Villaricca.

Susy Terracciano, consigliera comunale di Calvizzano, è stata nominata responsabile metropolitana degli Under 30 e commissaria cittadina di Calvizzano. Carmela Pomposo assume la responsabilità dell’Area Costiera e il ruolo di commissaria cittadina di Torre del Greco.

A Vincenzo Napolano, commissario cittadino di Marano, è stata affidata la responsabilità dei rapporti con la Segreteria regionale, mentre Luigi Esposito, commissario cittadino di Caivano, sarà responsabile dell’Area Nord Est.

Confermato nella Segreteria regionale Fabio Cristarelli, con delega ai rapporti con la Segreteria metropolitana.

Definita inoltre la rete dei commissari cittadini, con le nomine di Angelo Abbate a Giugliano in Campania, Anna Guadagno a Casalnuovo di Napoli, Domenico Buonincontro ad Acerra, Stefano Gallo a San Sebastiano al Vesuvio, Giosuè Sorrentino a Pompei, Vincenzo Sabatino a Quarto, Donato Tuorto a Somma Vesuviana, Pietro Pasquinucci a Portici, Luigi Barbati a Camposano e Alfredo De Vivo a Pozzuoli.

"Napoli e la sua area metropolitana rappresentano una realtà fondamentale per gli equilibri politici, economici e sociali della Campania», prosegue Bosco. «Abbiamo scelto di distribuire responsabilità precise, puntando su persone che conoscono i territori e che avranno il compito di consolidare il partito, favorire nuove adesioni e costruire una proposta politica riconoscibile. Particolare attenzione sarà rivolta agli amministratori locali e alle nuove generazioni, che devono trovare in Azione uno spazio concreto di partecipazione e crescita politica".

Il nuovo assetto organizzativo consentirà di intensificare il confronto con le realtà civiche, associative e amministrative dell’area metropolitana, affrontando le principali questioni che interessano i territori, dalla qualità dei servizi pubblici alla mobilità, dallo sviluppo economico alle politiche giovanili e alla sicurezza.

"Il lavoro che ci attende è impegnativo, ma partiamo da una squadra motivata e da una presenza territoriale che intendiamo consolidare ulteriormente. Ringrazio tutti coloro che hanno accettato questi incarichi, consapevole che il successo del nostro progetto dipenderà dalla capacità di lavorare insieme e di dare risposte concrete alle comunità che rappresentiamo. Azione continuerà a investire sull’organizzazione del partito e sulla costruzione di una classe dirigente competente, preparata e radicata nei territori", conclude Bosco.

La nuova struttura metropolitana sarà impegnata nei prossimi mesi nel rafforzamento dei coordinamenti cittadini e nella preparazione dei prossimi appuntamenti politici e amministrativi, con l’obiettivo di consolidare il ruolo di Azione nell’area metropolitana di Napoli.