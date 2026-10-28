13 milioni per i carburanti, Sangiuliano "Regalo Monopoli a Fico" Il leader dell'opposizione: "Soldi che non esistono: la misura deve essere approvata da UE"

Una scatola del tabellone da gioco più famoso del mondo recapitata direttamente al presidente della Regione Campania, Roberto Fico. È la trovata simbolica ideata dal capo dell'opposizione in Consiglio regionale, Gennaro Sangiuliano, per attaccare la Giunta sullo stanziamento da 13 milioni di euro promesso per contrastare la crisi del settore carburanti e sostenere le imprese colpite dal caro-gasolio.

Secondo l'esponente del centrodestra, le risorse sbandierate dalla Regione sarebbero mere "promesse sulla carta". Trattandosi di fondi della programmazione europea non ancora utilizzati, lo sblocco richiede infatti la preventiva autorizzazione di Bruxelles: un iter lungo e dall'esito tutt'altro che scontato.

«Ho regalato a Roberto Fico una scatola del gioco del Monopoli – ha spiegato Sangiuliano motivando il gesto – per evidenziare che il suo stanziamento sulla crisi carburanti è finto. I 13 milioni non esistono, sono aria, perché questa misura deve essere approvata dall'Unione Europea e al momento l'autorizzazione non c'è e difficilmente arriverà. Si tratta di una mossa fatta unicamente per strappare un titolo di giornale».

L'opposizione incalza l'amministrazione regionale chiedendo un cambio di rotta concreto: anziché vincolare gli aiuti agli iter comunitari, la proposta è quella di attingere direttamente al bilancio interno, tagliando voci ritenute non prioritarie per sbloccare risorse immediate a tutela degli autotrasportatori e dei comparti in sofferenza. La palla passa ora alla maggioranza guidata da Fico, chiamata a replicare all'attacco e a chiarire le tempistiche effettive degli indennizzi.